Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3 за август 2022 года

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 17:18
  • Просмотров: 117

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3.

Surface Book 3

• Это обновление улучшает стабильность и надежность устройства при использовании Surface Dock 2 и Surface Pen 2;
• Surface – System (5.50.139.0);
• Surface – Extension (1.69.137.0);
• Surface – Firmware (10.409.139.0);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила новые обновления для Surface Pro 4, Surface Laptop 3 и Surface Book

Microsoft выпустила новые обновления для Surface Pro 4, Surface Laptop 3 и Surface Book

Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2 и Surface Laptop 4 с процессором Intel

Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2 и Surface Laptop 4 с процессором Intel

Microsoft выпустила обновления для Surface Go, Surface Book и Surface Book 3

Microsoft выпустила обновления для Surface Go, Surface Book и Surface Book 3

Microsoft выпустила обновления для Surface Book, Surface Book 2, Surface Pro (5-поколения) и Surface Pro 6

Microsoft выпустила обновления для Surface Book, Surface Book 2, Surface Pro (5-поколения) и Surface Pro 6

Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2 и Surface Laptop 3

Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2 и Surface Laptop 3




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 22
Пользователей: 0
Гостей: 22
Роботы: Google Yandex
+5  
Новостей: 14410
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085