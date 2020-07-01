Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3 за август 2022 года
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 17:18
- Просмотров: 117
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3.
Surface Book 3
• Это обновление улучшает стабильность и надежность устройства при использовании Surface Dock 2 и Surface Pen 2;
• Surface – System (5.50.139.0);
• Surface – Extension (1.69.137.0);
• Surface – Firmware (10.409.139.0);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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