Microsoft выпустила обновление для Surface Pro (5-го поколения) и Surface Pro 6 за август 2022 года
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 19:55
- Просмотров: 102
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Pro (5-го поколения) и Surface Pro 6.
Surface Pro (5-го поколения)
• Это обновление исправляет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (238.167.768.0);
• Surface ME – Firmware (11.8.92.4222);
• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2145.1.42.0);
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.63.1155.2);
Surface Pro 6
• Это обновление исправляет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (238.167.768.0);
• Surface ME – Firmware (11.8.92.4222);
• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2145.1.42.0);
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.63.1155.2);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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