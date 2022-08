Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Book 2, Surface Laptop 2 и Surface Laptop 3 для Intel.• Это обновление устраняет потенциальные уязвимости безопасности, включая Microsoft Security Advisory ADV220002;• Surface UEFI – Firmware (392.178.768.0);• Surface ME – Firmware (11.8.92.4222);• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2145.1.42.0);• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.63.1155.2);• Это обновление устраняет потенциальные уязвимости безопасности, включая Microsoft Security Advisory ADV220002;• Surface UEFI – Firmware (140.178.768.0);• Surface ME – Firmware (11.8.92.4222);• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2145.1.42.0);• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.63.1155.2);• Это обновление устраняет потенциальные уязвимости безопасности, включая Microsoft Security Advisory ADV220002;• Улучшена стабильность Surface Dock 2;• Устраняет проблему с переключением Wi-Fi;• Surface Dock Firmware Update – Firmware (6.8.137.0);• Surface UEFI – Firmware (15.11.140.0);• Surface ME – Firmware (13.0.2101.2);• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2145.1.42.0);• Surface System Aggregator– Firmware (14.602.139.0);• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.63.1155.2);Узнать другие подробности можно здесь