Microsoft может объединить Surface Pro и Surface Pro X следующего поколения в одну линейку
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- Категория: Surface
- Дата: 29-08-2022, 17:21
- Просмотров: 289
Сентябрь и октябрь будут напряженными месяцами для Microsoft, поскольку компания планирует выпустить первое обновление функций для Windows 11, провести мероприятие Microsoft Ignite и представить устройства Surface следующего поколения. Хотя мы мало что знаем о грядущих компьютерах Surface, новый отчет раскрывает интересные подробности о потенциальном слиянии двух линеек устройств.
Зак Боуден, ссылаясь на свои источники в Microsoft, сообщил, что компания планирует объединить модели Surface Pro на базе Intel и ARM в единое семейство устройств.
Microsoft, предлагающая один компьютер с двумя разными процессорами, не является чем-то новым. Семейство Surface Laptop доступно с процессорами AMD и Intel со времен Surface Laptop 3. Теперь Surface Pro «9» может стать первым компьютером Surface, доступным с x86 и ARM. Это также стало бы важной вехой для Windows on ARM, демонстрируя, что Microsoft теперь достаточно уверена в своих устройствах ARM и готова объединить их под своим самым успешным девайсом.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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