Microsoft могла выпустить Surface Duo 2 только для Wi-Fi
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 01:44
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Разработчики и энтузиасты с необходимыми навыками, свободным временем и непреодолимым желанием поэкспериментировать с Surface Duo и Surface Duo 2 могут загрузить исходный код устройств с GitHub. Доступ к этой информации упрощает создание необычных проектов, таких как Windows 11 для Surface Duo. Кроме того, это помогает раскрыть любопытные факты об устройствах.
По словам Густава Монсе, исходный код ядра Surface Duo 2 указывает на то, что Microsoft рассматривала вариант смартфона второго поколения с двумя экранами только для Wi-Fi. Компания никогда не признавала существование Surface Duo 2 без сотовой связи, поэтому его судьба и назначение остаются загадкой.
Возможно, логика идеи заключалась в том, чтобы создать более дешевый Surface Duo, который служил бы в качестве устройства-компаньона для вашего основного смартфона — что-то вроде уменьшенного Surface Neo с Android вместо Windows 10X.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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