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Microsoft выпустила обновления для Surface Go 3 за сентябрь 2022 года

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 20:16
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Go 3.

Surface Go 3

• Это обновление обеспечивает поддержку новой конфигурации системы;
• Surface ISH – Firmware (3.1.1.12);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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