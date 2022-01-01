Microsoft выпустила обновления для Surface Go 3 за сентябрь 2022 года
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 20:16
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Go 3.
Surface Go 3
• Это обновление обеспечивает поддержку новой конфигурации системы;
• Surface ISH – Firmware (3.1.1.12);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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