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Microsoft выпустила обновление для Surface Go за сентябрь 2022 года

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 13:57
  • Просмотров: 152

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Go.

Surface Go

• Это обновление исправляет ошибку запуска «Нет загрузочного устройства»;
• Surface UEFI – Firmware (LTE) (1.1.27.0);
• Surface UEFI – Firmware (1.0.37.0);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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