Microsoft выпустила обновление для Surface Go за сентябрь 2022 года
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 13:57
- Просмотров: 152
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Go.
Surface Go
• Это обновление исправляет ошибку запуска «Нет загрузочного устройства»;
• Surface UEFI – Firmware (LTE) (1.1.27.0);
• Surface UEFI – Firmware (1.0.37.0);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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