Новое устройство Surface получило одобрение FCC
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 02:21
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Новая заявка FCC намекает на возможное появление устройства Surface с возможностью подключения 4G LTE и 5G в ближайшее время.
Хотя Microsoft еще не подтвердила, что этой осенью она проведет аппаратное мероприятие, похоже, что ситуация сильно меняется, поскольку FCC недавно очистила список C3K1997.
На нескольких сотнях страниц технических характеристик и отчетов о тестировании упоминается устройство Microsoft, которое может работать в «режиме планшета», а также потенциально одновременная передача сигналов 4G LTE и 5G, что намекает на технологию, отличающуюся от стандартных модемов Intel в предыдущих устройствах Surface.
Ожидается, что Microsoft объявит об обновлении линейки Surface Pro: Surface Pro 9 получит новейший процессор Intel, а также об обновлении Surface Pro X с новым чипсетом Snapdragon, но многие начинают верить, что компания может объединить Pro и Pro X из-за схожего языка дизайна.
Если Microsoft объединит Pro и Pro X, конечным результатом может стать новое устройство C3K1997, которое вмещает несколько разных модемов и чипсетов в одном унифицированном корпусе.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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