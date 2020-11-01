Предстоящий Surface Laptop может быть представлен без процессоров AMD
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 20:41
- Просмотров: 87
Октябрь 2022 года будет напряженным месяцем для Microsoft. Компания планирует выпустить первое «моментальное» обновление для Windows 11 и Windows 10 версии 22H2. Кроме того, клиенты ожидают, что Microsoft проведет мероприятие Surface и представит устройства Surface следующего поколения. По мере приближения к событию все больше утечек раскрывают подробности о предстоящих компьютерах от Microsoft. Как сообщает WinFuture, софтверный гигант планирует изменить процессоры, которые он выберет для следующего Surface Laptop.
Мы уже знаем, что Microsoft хочет объединить Surface Pro и Surface Pro X в одно семейство устройств, предоставив пользователям возможность выбора процессора Intel или ARM. Это похоже на то, как Microsoft позволяет выбирать Surface Laptop 4 с процессороами AMD и Intel. К сожалению, похоже, что Surface Pro «5» лишится этой привилегии, оставив устройство только с процессорами Intel 12-го поколения.
WinFuture утверждает, что он не уверен на 100%, что Microsoft решила отказаться от ноутбуков Surface на базе AMD, поэтому относитесь к этой информации со здоровой долей скептицизма, даже несмотря на то, что источник имеет солидный список точных утечек.
Как и в каждом обновлении Surface, в предстоящих компьютерах появятся новые цвета корпуса. Помимо классических цветов (чёрный и платиновый), Microsoft планирует представить варианты Forest (зеленый) и Sapphire (синий?) для Surface Pro «9». Что касается цены, Surface Pro «9» будет доступен в Европе примерно за €1300 за модель начального уровня с Intel Core i5-1235U, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD. Surface Laptop «5» в базовой 13.5-дюймовой конфигурации будет стоить €1200, а 15-дюймовый вариант - €1500.
На данный момент последний отчет противоречит слухам, утверждающим, что Microsoft готовит новый Surface Laptop с процессорами Ryzen 6000. Другие утечки указывают на готовящийся ноутбук Surface, ориентированный на игры, только с процессорами Intel 12-го поколения. К счастью, до мероприятия осталось всего несколько недель, так что скоро все прояснится.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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