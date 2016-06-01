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Microsoft проведёт мероприятие Surface 12 октября

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 23:00
  • Просмотров: 58

Microsoft подтвердила слухи о мероприятии Surface в октябре. Компания начнет мероприятие 12 октября 2022 года в 10 AM ET/7 AM PT/ 2 PM GMT. Как обычно, Microsoft будет транслировать мероприятие в прямом эфире на своем официальном сайте. Что касается подсказок и тизеров, то на официальном сайте представлен лишь красочный ремейк стоковых обоев Windows 11 с рукописной надписью: «Сохраните дату».

В этом году исполняется десять лет с момента презентации планшета Surface Pro с Windows 8. По слухам, в этом году Microsoft покажет Surface Pro 9-го поколения с процессорами Intel и ARM, Surface Laptop 5-го поколения, возможно, долгожданное обновление Surface Studio и новые аксессуары. Также ходят слухи о том, что Microsoft готовит ноутбук Surface, ориентированный на игры, с процессорами Intel 12-го поколения и видеокартами Nvidia 3000 Series.

Конечно, Microsoft старается держать все детали в секрете до самого события, но некоторые утечки уже говорят о том, что Surface Laptop 5 будет представлен без процессоров AMD в пользу процессоров Intel 12-го поколения.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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