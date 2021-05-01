Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3 за сентябрь 2022 года
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 16:14
- Просмотров: 112
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3.
Surface Book 3
• Исправляет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Улучшает терморегулирование устройства;
• Surface - Firmware (39.0.1.7);
• Surface - Firmware (39.0.1.4);
• Intel – Software Component (1.63.1155.2);
• Intel - System (2145.1.42.0);
• Surface - Firmware (13.0.2101.2);
• Surface - Firmware (10.503.139.0);
• Surface - Firmware (15.11.140.0);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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