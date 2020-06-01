Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop Studio за сентябрь 2022 года
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 01:07
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop Studio.
Surface Laptop Studio
• Улучшает стабильность и надежность устройства и исправляет системную bugcheck;
• Решает проблему с клавиатурой Japanese IME;
• Surface System Aggregator - Firmware (8.104.139.0);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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