Предполагаемые характеристики всей линейки Surface Laptop 5 утекли в сеть
-
- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 19:38
- Просмотров: 158
Менее чем через неделю Microsoft проведет мероприятие Surface. Компания начнет его 12 октября 2022 года в 10 AM ET/ 7 AM PT/ 2 PM GMT, и оно будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте компании. Однако, к большой радости поклонников Surface, которые не могут сдержать своего волнения, похоже, что характеристики предстоящего Surface Laptop 5 уже утекли.
Предполагаемые технические характеристики, любезно предоставленные ресурсом Aggiornamenti Lumia, содержат информацию как о 13.5-дюймовом варианте, так и о 15-дюймовом варианте. Сначала перечислены технические характеристики 13.5-дюймовой модели:
13.5-дюймовый Surface Laptop 5:
• РАЗРЕШЕНИЕ: 2256x1504;
• Процессор 12-го поколения (Intel EVO);
• Windows 11 Home;
• Intel Xe Graphics (встроенная графика);
• BT 5.1 + WiFi 6;
• Варианты:
• i5-1235U — 512 ГБ SSD — 8 ГБ ОЗУ — BLACK;
• i7-1255U — 512 ГБ SSD — 16 ГБ ОЗУ — BLACK;
15-дюймовый Surface Laptop 5:
• РАЗРЕШЕНИЕ: 2496x1664;
• Процессор 12-го поколения (Intel EVO);
• Windows 11 Home;
• Intel Xe Graphics (встроенная графика);
• BT 5.1 + WiFi 6;
• Варианты:
• i7-1255U — 256 ГБ SSD — 8 ГБ ОЗУ — PLATINUM;
• i7-1255U — 512 ГБ SSD — 8 ГБ ОЗУ — PLATINUM;
• i7-1255U — 512 ГБ SSD — 16 ГБ ОЗУ — PLATINUM;
• i7-1255U — 512 ГБ SSD — 16 ГБ ОЗУ — BLACK;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 36
Пользователей: 0
Гостей: 36
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 36
Роботы: Google Yandex
+6Новостей: 14529
+0Комментариев: 39459
+0Пользователей: 10085