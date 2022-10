Предполагаемые характеристики всей линейки Surface Laptop 5 утекли в сеть

Менее чем через неделю Microsoft проведет мероприятие Surface. Компания начнет его 12 октября 2022 года в 10 AM ET/ 7 AM PT/ 2 PM GMT, и оно будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте компании. Однако, к большой радости поклонников Surface, которые не могут сдержать своего волнения, похоже, что характеристики предстоящего Surface Laptop 5 уже утекли.Предполагаемые технические характеристики, любезно предоставленные ресурсом Aggiornamenti Lumia, содержат информацию как о 13.5-дюймовом варианте, так и о 15-дюймовом варианте. Сначала перечислены технические характеристики 13.5-дюймовой модели:• РАЗРЕШЕНИЕ: 2256x1504;• Процессор 12-го поколения (Intel EVO);• Windows 11 Home;• Intel Xe Graphics (встроенная графика);• BT 5.1 + WiFi 6;• Варианты:• i5-1235U — 512 ГБ SSD — 8 ГБ ОЗУ — BLACK;• i7-1255U — 512 ГБ SSD — 16 ГБ ОЗУ — BLACK;• РАЗРЕШЕНИЕ: 2496x1664;• Процессор 12-го поколения (Intel EVO);• Windows 11 Home;• Intel Xe Graphics (встроенная графика);• BT 5.1 + WiFi 6;• Варианты:• i7-1255U — 256 ГБ SSD — 8 ГБ ОЗУ — PLATINUM;• i7-1255U — 512 ГБ SSD — 8 ГБ ОЗУ — PLATINUM;• i7-1255U — 512 ГБ SSD — 16 ГБ ОЗУ — PLATINUM;• i7-1255U — 512 ГБ SSD — 16 ГБ ОЗУ — BLACK;Узнать другие подробности можно здесь