Фотографии показывают обновление Android 12L для Surface Duo
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 20:39
- Просмотров: 167
Несколько дней назад новый отчет раскрыл подробности предстоящего обновления для смартфонов Microsoft с двумя экранами. Компания собирается обновить свои устройства Surface Duo до Android 12L, и операционная система представит переработанный пользовательский интерфейс, напоминающий дизайн из Windows 11.
Windows Central опубликовал первый взгляд на предстоящее обновление Android 12L для оригинального и второго поколения Surface Duo. Он показывает, что центр управления и уведомлений, подобный Windows 11, будет иметь размытый фон и новые кнопки, а также набор иконок для приложения Настройки, взятых из операционной системы Microsoft.
На фотографиях также показаны дополнительные параметры настройки, такие как цветовая палитра и акцентные цвета, а также есть раздел ленты новостей с виджетами, похожими на те, что есть в Windows 11. Microsoft хочет сделать свои смартфоны Surface максимально похожими на Windows 11, чтобы обеспечить бесшовный опыт, и, на первый взгляд, кажется, что компания проделала достойную работу.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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