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Microsoft обновляет приложение Surface

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 20:58
  • Просмотров: 92

Компания Microsoft обновила приложение Surface до версии 61.10167.139.0.

Вот список улучшений:

• Новые пользовательские уведомления об обновлениях драйверов и микропрограмм Surface для устройств и аксессуаров;
• Дополнительная информация об интеллектуальной зарядке для устройств Surface;
• Улучшены рекомендации по продуктам для устройств и аксессуаров;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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