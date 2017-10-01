Microsoft обновляет приложение Surface
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 20:58
- Просмотров: 92
Компания Microsoft обновила приложение Surface до версии 61.10167.139.0.
Вот список улучшений:
• Новые пользовательские уведомления об обновлениях драйверов и микропрограмм Surface для устройств и аксессуаров;
• Дополнительная информация об интеллектуальной зарядке для устройств Surface;
• Улучшены рекомендации по продуктам для устройств и аксессуаров;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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