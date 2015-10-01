Microsoft может запустить Surface Insider Program для Surface Duo и Surface Duo 2
-
- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 21:35
- Просмотров: 73
Большинство крупных производителей телефонов позволяют своим клиентам просматривать предстоящие обновления программного обеспечения, чтобы получать отзывы и улучшать будущие релизы до их публичного выпуска. Microsoft также не привыкать к таким программам — в ее Windows Insider Program миллионы пользователей тестируют предварительные обновления и новые функции в Windows 11 и Windows 10. Аналогичная программа вскоре может быть доступна для владельцев Android-смартфонов Microsoft с двумя экранами, которые недавно были обновлены до Android 12L.
Пользователь под ником «GustaveMonce» , разработчик, который сделал возможным запуск Windows 11 на Surface Duo и Surface Duo 2, обнаружил следы Surface Insider Program во время изучения программного обеспечения устройств. На данный момент вы не можете зарегистрироваться в Surface Insider Program — эта функция скрывается за «двумя механизмами», которые гарантируют, что только те, кто одобрен Microsoft, могут попасть внутрь.
Помимо предоставления ранних обновлений программного обеспечения, Surface Insider позволяет тестировщикам включать и выключать определенные «флаги», которые управляют определенными возможностями, подобно тому, как мы включаем некоторые интересные скрытые функции в Microsoft Edge и Windows 11. Наконец, пользователь говорит, что в программе есть всплывающее окно для выбора «кольца», которое может работать как каналы в Windows Insider.
Вишенкой на вершине всех этих открытий является приложение для тестирования датчиков устройств, в котором есть иконка для функции наклона для пробуждения.
Нет никакой информации о том, когда Microsoft планирует представить программу широкой публике. Зак Боуден говорит, что Surface Insider Program «была в списке задач команды Duo в течение многих месяцев».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 28
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Google Yandex
+3Новостей: 14606
+0Комментариев: 39463
+0Пользователей: 10087