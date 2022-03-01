Surface Duo получил обновление за декабрь 2022 года
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 20:26
- Просмотров: 81
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo.
Surface Duo
2022.817.1
• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — ноябрь 2022 года;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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