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Surface Duo получил обновление за декабрь 2022 года

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 20:26
  • Просмотров: 81

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo.

Surface Duo

2022.817.1

• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — ноябрь 2022 года;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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