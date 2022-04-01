Surface Duo и Surface Duo 2 получили обновление за декабрь 2022 года
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 17:11
- Просмотров: 115
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo и Surface Duo 2.
Surface Duo
2022.819.16
• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — декабрь 2022 года;
Surface Duo 2
2022.819.57
• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — декабрь 2022 года;
• Исправлен сценарий после обновления до Android 12L, когда входящие вызовы направлялись непосредственно на голосовую почту, а исходящие вызовы немедленно завершались;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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