Microsoft больше не будет поддерживать Surface Laptop 2
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- Категория: Surface
- Дата: 27-12-2022, 20:21
- Просмотров: 261
27 декабря 2022 года заканчивается период поддержки устройства Surface Laptop 2. Ноутбук Microsoft второго поколения достиг конца своего четырехлетнего жизненного цикла, что означает, что Microsoft больше не будет выпускать обновления прошивки и новые драйвера.
Microsoft анонсировала Surface Laptop 2 в октябре 2018 года. Ноутбук был доступен только с 13-дюймовым дисплеем (15-дюймовая модель появилась с Surface Laptop 3) и процессорами Intel Core 8-го поколения. Он также имел конфигурации с 8 или 16 ГБ ОЗУ и хранилищем от 128 ГБ до 1 ТБ.
Окончание поддержки не означает, что Surface Laptop 2 не будет получать будущие обновления Windows. Ноутбук совместим с Windows 11 и будет продолжать получать обновления безопасности и функций для операционной системы.
Следующим компьютером Surface, который перестанет получать обновления прошивки и драйверов, станет Surface Book 2. В отличие от Surface Laptop 2, этот ноутбук уже получил пять лет поддержки, и еще шесть месяцев впереди.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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