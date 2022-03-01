Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop Studio за январь 2023 года
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 21:32
- Просмотров: 74
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop Studio.
Surface Laptop Studio
• Это обновление улучшает распознавание лиц Windows Hello;
• Surface Touch G6 Firmware Update — Firmware (5.65.139.0);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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