Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 8 за январь 2023 года

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 8.• Это обновление исправляет уязвимость безопасности и улучшает стабильность и производительность системы;• Surface Type Cover V7 Fingerprint UDE Controller - Universal Serial Bus controllers (1.94.139.0);• Surface Type Cover V7 Fingerprint UDE Controller — Extension (2.114.139.0);• Realtek High Definition Audio(SST) - Sound, video and game controllers (6.0.9320.5);• Surface Integration - System devices (66.46.139.0);• Dolby APO SWC Device - Software component (3.30400.413.0);• Intel(R) Smart Sound Technology (SST) USB - Sound, video and game controllers (10.29.0.7919);• Intel(R) Smart Sound Technology (SST) OED - System devices (10.29.0.7919);• Intel(R) Smart Sound Technology (SST) for Bluetooth Audio - Sound, video and game controllers (10.29.0.7919);• Intel(R) Smart Sound Technology (SST) Audio Controller - System devices (10.29.0.7919);• Dolby — Extension (7.811.332.53);• Surface System Aggregator — Firmware (11.101.139.0);• ELAN WBF Fingerprint Sensor - Biometric devices (4.15.12412.20015);• DolbyAPO Software Device (HAS) - Software component (3.30201.210.0);Узнать другие подробности можно здесь