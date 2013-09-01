Microsoft отказалась от Surface Duo 3 в пользу смартфона со складным дисплеем
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 23:58
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Недавно опубликованный отчет раскрывает подробности о следующем поколении смартфонов Microsoft с двумя экранами. Согласно статье Windows Central, софтверный гигант отказался от своих планов по выпуску нового Surface Duo. После вялого приема после запуска Surface Duo 2 Microsoft переключила свое внимание на уже традиционные смартфоны со складными дисплеями.
Изначально Microsoft планировала выпустить Surface Duo 3 с двумя дисплеями к концу 2023 года. Основные изменения должны были включать в себя более качественные экраны от края до края, более современное аппаратное обеспечение, поддержку беспроводной зарядки и многое другое. Теперь все это исчезло, и Microsoft хочет, чтобы ее следующий Android-смартфон имел складной дисплей с шарниром на 180 градусов. Хотя у Microsoft есть патенты на смартфоны со складывающимися на 360 градусов дисплеями, источники в компании утверждают, что инженеры хотят сосредоточиться на обычном 180-градусном варианте, таком как Samsung Galaxy Fold.
К сожалению, нет информации о том, когда Microsoft планирует выпустить смартфон Surface следующего поколения. Источники также не уверены, сохранит ли Surface «Duo 3» свое название модельного ряда. Переход от форм-фактора с двумя экранами к гибкой конфигурации с одним экраном является значительным изменением, поэтому не удивляйтесь, если Microsoft выпустит новую линейку, как это произошло с Surface Book и его преемником Surface Laptop Studio.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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