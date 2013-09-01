Microsoft может выпустить традиционный смартфон под брендом Surface

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 00:22
  • Просмотров: 0

Microsoft решила отказаться от смартфона с двумя экранами после двух не очень удачных попыток. Теперь компания изучает сегмент складных устройств, желая предложить покупателям собственное видение Android-смартфона со складным дисплеем. Однако смартфон Surface с гибким экраном — это еще не все, что есть в запасе у Microsoft. Компания рассматривает возможность расширения линейки смартфонов за счет большего количества устройств с традиционными форм-факторами.

В докладе, опубликованном Windows Central, утверждается, что Microsoft уже создала прототипы нескольких смартфонов Surface. Софтверный гигант может нацелить их на основной сегмент, оставив складной Surface энтузиастам с более глубокими карманами.

Помимо релиза «обычного» смартфона Surface с Android внутри, Microsoft хочет укрепить связи между Windows и мобильной ОС Google. Компания работает над проектом «Идеально вместе», чтобы создать лучшую «экосистему» между двумя операционными системами и предоставить опыт, подобный iPhone, с многочисленными интеграциями в macOS. Довольно интересно слышать такие истории, учитывая, что приложение Phone Link лучше всего работает только с устройствами Samsung, и даже не с Surface Duo.

Хотя эта информация, скорее всего, огорчит немногочисленных поклонников Surface Duo, приятно видеть, что Microsoft не отказывается от создания смартфонов и изучает альтернативные идеи.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft отказалась от Surface Duo 3 в пользу смартфона со складным дисплеем

Microsoft отказалась от Surface Duo 3 в пользу смартфона со складным дисплеем

Слухи: Microsoft разрабатывает прототипы собственного смартфона

Слухи: Microsoft разрабатывает прототипы собственного смартфона

Microsoft может не выпустить Surface Duo 3 в этом году

Microsoft может не выпустить Surface Duo 3 в этом году

Microsoft могла выпустить Surface Duo 2 только для Wi-Fi

Microsoft могла выпустить Surface Duo 2 только для Wi-Fi

Surface Duo должен получить Android 11 до конца этого года

Surface Duo должен получить Android 11 до конца этого года




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Google Yandex
+3  
Новостей: 14660
+0  
Комментариев: 39463
+0  
Пользователей: 10088