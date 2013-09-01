Microsoft может выпустить традиционный смартфон под брендом Surface
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 00:22
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Microsoft решила отказаться от смартфона с двумя экранами после двух не очень удачных попыток. Теперь компания изучает сегмент складных устройств, желая предложить покупателям собственное видение Android-смартфона со складным дисплеем. Однако смартфон Surface с гибким экраном — это еще не все, что есть в запасе у Microsoft. Компания рассматривает возможность расширения линейки смартфонов за счет большего количества устройств с традиционными форм-факторами.
В докладе, опубликованном Windows Central, утверждается, что Microsoft уже создала прототипы нескольких смартфонов Surface. Софтверный гигант может нацелить их на основной сегмент, оставив складной Surface энтузиастам с более глубокими карманами.
Помимо релиза «обычного» смартфона Surface с Android внутри, Microsoft хочет укрепить связи между Windows и мобильной ОС Google. Компания работает над проектом «Идеально вместе», чтобы создать лучшую «экосистему» между двумя операционными системами и предоставить опыт, подобный iPhone, с многочисленными интеграциями в macOS. Довольно интересно слышать такие истории, учитывая, что приложение Phone Link лучше всего работает только с устройствами Samsung, и даже не с Surface Duo.
Хотя эта информация, скорее всего, огорчит немногочисленных поклонников Surface Duo, приятно видеть, что Microsoft не отказывается от создания смартфонов и изучает альтернативные идеи.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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