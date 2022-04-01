Surface Duo и Surface Duo 2 получили обновление за январь 2023 года

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 23:31
  • Просмотров: 35

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo и Surface Duo 2.

Surface Duo

2022.821.13

• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — январь 2023 года;

Surface Duo 2

2022.821.27

• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — январь 2023 года;

Узнать другие подробности можно здесь​​​​​​​.
Илья Источник:
neowin.net
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