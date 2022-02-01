Surface Duo и Surface Duo 2 получили обновление за февраль 2023 года

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 20:54
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo и Surface Duo 2.

Surface Duo

2022.823.34

• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — февраль 2023 года;

Surface Duo 2

2022.823.41

• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — февраль 2023 года;

Узнать другие подробности можно здесь​​​​​​​.
Илья Источник:
neowin.net
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