Surface Duo и Surface Duo 2 получили обновление за февраль 2023 года
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 20:54
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo и Surface Duo 2.
Surface Duo
2022.823.34
• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — февраль 2023 года;
Surface Duo 2
2022.823.41
• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — февраль 2023 года;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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