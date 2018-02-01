В сеть утекли технические характеристики Surface Laptop Studio 2
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 18:41
- Просмотров: 115
Компания Microsoft готовится к анонсу Surface Laptop Studio 2. Сообщается, что второе поколение появится позже этой весной, и бенчмарк Geekbench 6 уже портит сюрприз предполагаемыми характеристиками.
Как и большинство ноутбуков Surface, Surface Laptop Studio 2 под кодовым названием Ersa будет доступен в нескольких конфигурациях, чтобы соответствовать различным потребностям и кошелькам. Тот, что был замечен в Geekbench, оснащен процессором Intel Core i7-13800H и видеокартой Nvidia RTX 4060. Кроме того, это также должен быть первый Surface с дополнительными 64 ГБ памяти.
Вот сравнение протестированной конфигурации с текущей моделью с Intel Core i7-11370H:
Windows Central утверждает, что Surface Laptop Studio 2 сосредоточится только на обновлении технических характеристик, оставляя внешность, дизайн и большинство функций без заметных изменений. Кроме того, маловероятно, что Microsoft выпустит вариант с большим дисплеем, а значит, ноутбук сохранит 14.4-дюймовый экран с закругленными углами, необычным шарниром и адаптивной частотой обновления 120 Гц.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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