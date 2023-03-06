Приложение Surface получило новое обновление

  • Категория: Surface
  • Дата: 6-03-2023, 15:06
  • Просмотров: 319

Компания Microsoft обновила приложение Surface до версии 61.23020.81.0.

Вот список улучшений:

• Улучшен опыт интеллектуальной зарядки для продуктов, выпущенных в 2021 году или позже;
• Добавлена опция скрытия рекомендаций по продуктам в Ваш профиль->Настройки приложения→Основные→Рекомендации;
• Улучшен опыт отправки отзывов;
• Интегрировано приложение Surface Management Extension;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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