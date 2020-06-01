Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 4 с процессором Intel

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 19:21
  • Просмотров: 113

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 4 с процессором Intel.

Surface Laptop 4 с процессором Intel

• Это обновление улучшает стабильность устройства, устраняя нештатное завершение работы;
• Surface System Aggregator — Firmware (12.101.139.0);
• Surface UEFI – Firmware (18.302.143.0);
• Surface TCON — 13 (160.35.36.1);
• Surface TCON (160.35.14.1);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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