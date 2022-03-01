Surface Duo и Surface Duo 2 получили обновление за март 2023 года

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 15:34
  • Просмотров: 212

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo и Surface Duo 2.

Surface Duo

2022.825.15

• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — март 2023 года;

Surface Duo 2

2022.825.33

• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — март 2023 года;

Узнать другие подробности можно здесь​​​​​​​.
Илья Источник:
neowin.net
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GLYUKOZA
Посетитель | Сегодня, 07:54
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Да уж, в этот раз долго ждать пришлось. Апрельские в мае выпустят?)
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