Surface Duo и Surface Duo 2 получили обновление за март 2023 года
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 15:34
- Просмотров: 212
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo и Surface Duo 2.
Surface Duo
2022.825.15
• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — март 2023 года;
Surface Duo 2
2022.825.33
• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — март 2023 года;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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