Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 с процессором Intel

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 14:38
  • Просмотров: 152

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 с процессором Intel.

Surface Laptop 3 с процессором Intel

• Решает проблему со звуком, которая могла возникнуть после обновления ОС Windows или драйвера;
• Имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;
• Улучшает производительность и стабильность звука устройства;
• Detection Verification  - System devices (1.00.2283.0);
• Intel(R) Smart Sound Technology (intel(R) SST) Audio Controller - System devices (10.24.0.7927);
• Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) OED – System devices (10.24.0.7927);
• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.9249.2);
• Realtek Device Extension (6.1.0.16);
• Realtek Hardware Support Application – Software components (11.0.6000.92);
• Realtek Device Extension (10.24.245.001);
• Surface Integration Service Device – System devices (6.201.139.0);
Илья Источник:
neowin.net
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