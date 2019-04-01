Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 с процессором Intel.• Решает проблему со звуком, которая могла возникнуть после обновления ОС Windows или драйвера;• Имеет обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Улучшает производительность и стабильность звука устройства;• Detection Verification - System devices (1.00.2283.0);• Intel(R) Smart Sound Technology (intel(R) SST) Audio Controller - System devices (10.24.0.7927);• Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) OED – System devices (10.24.0.7927);• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.9249.2);• Realtek Device Extension (6.1.0.16);• Realtek Hardware Support Application – Software components (11.0.6000.92);• Realtek Device Extension (10.24.245.001);• Surface Integration Service Device – System devices (6.201.139.0);