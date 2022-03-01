Приложение Surface обновилось

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 18:58
  • Просмотров: 4

Компания Microsoft обновила приложение Surface до версии 61.23030.158.0.

Вот список улучшений:

• Добавлена кросс-устройствовая осведомленность для функции «Найти мое устройство» для ПК;
• Добавлена возможность прикрепления скриншота приложения к отзывам пользователей;



• Более подробная информация о системе доступна в информации об устройстве;



• Улучшен опыт рекомендации продуктов;
• Незначительные исправления ошибок и улучшения стабильности;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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