Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Go

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 19:28
  • Просмотров: 103

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Go.

Surface Laptop Go

• Улучшает производительность системной графики;
• Исправляет критическую уязвимость безопасности;
• Улучшает стабильность и надежность устройства;
• Intel(R) ICLS Client - Software devices (1.63.1155.2);
• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2145.1.42.0);
• Intel(R) UHD Graphics – Display (30.0.101.3118);
• Intel(R) UHD Graphics – Extension (30.0.101.3118);
• Surface Integration Service Device – System devices (6.201.139.0);
• Surface ME — Firmware (13.0.2101.2);
• Surface SMF - Surface System Management (57.0.1.43);
• Surface UEFI – Firmware (15.11.140.0);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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