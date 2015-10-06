Доклад: Все следующие ПК Surface будут иметь NPU
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 18:51
- Просмотров: 128
Следующие продукты Microsoft в линейке Surface PC могут получить дополнительное оборудование. В новом отчете говорится, что все устройства Surface следующего поколения будут включать в себя NPU (Neural Processing Unit).
Отчет поступил от Thurrott.com через двух неназванных источников, которые, как сообщается, являются участниками программы Microsoft MVP. На этой неделе компания проводит MVP Global Summit в штаб-квартире Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон. Возможно, на этом мероприятии мы сможем получить больше информации о планах Microsoft на будущее.
В статье говорится, что Microsoft хочет установить NPU во все свои следующие компьютеры Surface, чтобы увеличить скорость программ искусственного интеллекта и машинного обучения. Как мы узнали за последние несколько месяцев, Microsoft делает большой рывок в области искусственного интеллекта с помощью таких служб, как Bing Chat.
В статье отмечается, что ПК Surface используют процессоры Intel, AMD и собственный чип Microsoft SQ 3 на базе ARM, который сам основан на чипсете Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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