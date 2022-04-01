Surface Duo и Surface Duo 2 получили обновление за июль 2023 года
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 16:22
- Просмотров: 75
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo и Surface Duo 2.
Surface Duo
2022.902.32
• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — июль 2023 года;
Surface Duo 2
2023.429.46
• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — июль 2023 года;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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