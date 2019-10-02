Обои для Windows 10X
-
- Категория: Обои
- Дата: Сегодня, 18:41
- Просмотров: 141
Ожидается, что первые устройства с Windows 10X появятся на рынке только к концу года, но если вы хотите попробовать обои операционной системы прямо сейчас, то WallpaperHub удалось получить обои, используемые в тизерах для новой ОС.
Илья Источник:
wallpaperhub.app
wallpaperhub.app
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 42
Пользователей: 3
Гостей: 39
Роботы: Google Yandex
AvGrat Cedrickkeync DavidFlozy
Пользователей: 3
Гостей: 39
Роботы: Google Yandex
+3Новостей: 11292
+1Комментариев: 39403
+28Пользователей: 9301