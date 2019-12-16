Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19541
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 23:03
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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19541 для инсайдеров кольца Fast.
Не забудьте прочитать последний пост в блоге, чтобы понять, как будет работать быстрое кольцо в будущем. Если вы хотите получить полное представление о том, какую сборку использует инсайдерское кольцо, отправляйтесь в Flight Hub. Вы также можете проверить остальную часть документации здесь, в том числе список новых функций и обновлений.
Что нового в сборке 19541
Обновление иконки использования местоположения
Как заметили некоторые проницательные инсайдеры, Microsoft обновила иконку области уведомлений, когда приложение использует ваше местоположение. Новая иконка выглядит так:
Отображение архитектуры в диспетчере задач
Когда вы используете вкладку «Подробности» в диспетчере задач, Microsoft добавила новую опцию, чтобы показать архитектуру каждого процесса. Если вы заинтересованы, вы можете добавить её, щелкнув правой кнопкой мыши заголовок столбца, выбрав Выбрать столбцы> Архитектура из списка.
Другие обновления для инсайдеров
Обновление приложения Cortana:
Продолжая предыдущий пост, компания хочет, чтобы инсайдеры знали, что Bing Instant Answers и таймеры снова в сети. Microsoft продолжает работать над тем, чтобы шутки (и другие разговоры помощника) снова работали, и компания ценит ваше терпение.
Если вы используете английский (Соединенные Штаты) и хотели бы попробовать его, вот несколько примеров запросов, которые вы можете использовать с Hey Cortana или путём ввода запроса в Cortana:
• Set a timer for 10 minutes;
• When was the Space Needle built?
Общие изменения, улучшения и исправления для ПК
• Исправлена проблема, которая влияла на надежность системных настроек;
• Исправлена проблема, из-за которой уведомления Центра обновления Windows «Требуется перезагрузка» сохранялись после перезагрузки;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что опция «Скорость обновления» в диспетчере задач могла неожиданно установить значение «Приостановлено»;
• Исправлена проблема при использовании диктора, которая могла привести к тому, что меню Пуск не указывало правильный индекс приложения в списке всех приложений;
• Исправлена проблема, из-за которой окно поиска не показывало акрил сверху;
• Исправлена проблема из предыдущей сборки, в результате чего Feedback Hub неожиданно не отображал приложения магазина в списке контекстов при регистрации отзывов в категории «Приложения». Эта же проблема приводила к тому, что после того, как приложение было установлено, на приложениях по-прежнему отображалось «Установить в Microsoft Store», а не «Запуск»;
Известные проблемы
• BattlEye и Microsoft обнаружили проблемы с несовместимостью из-за изменений в операционной системе между некоторыми сборками Insider Preview и определенными версиями программного обеспечения анти-чита BattlEye. Чтобы защитить инсайдеров, у которых эти версии могут быть установлены на их ПК, Microsoft применила удержание совместимости на этих устройствах от предложения затронутых сборок Windows Insider Preview. Смотрите эту статью для получения дополнительной информации;
• Microsoft просматриваем отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Microsoft исследует отчеты о том, что некоторые внешние накопители USB 3.0 не отвечают на запросы с Start Code 10 после их подключения;
• Optimize Drives Control Panel неправильно сообщает, что оптимизация никогда не выполнялась на некоторых устройствах. Оптимизация завершается успешно, даже если она не отражена в пользовательском интерфейсе;
• Раздел «Документы» в разделе «Конфиденциальность» имеет сломанную иконку (просто прямоугольник);
• Remote Desktop Connection получает сбой при попытке подключения к нескольким сессиям;
• Приложение «Ножницы» не работает на вторичных мониторах;
• Временная шкала не показывает какие-либо действия;
• Microsoft исследует сообщения о том, что поиск в Outlook не работает для некоторых инсайдеров;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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