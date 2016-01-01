Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19546
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Сегодня, 13:33
- Просмотров: 188
Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19546 для инсайдеров кольца Fast.
Если вы хотите получить полное представление о том, какую сборку использует инсайдерское кольцо, отправляйтесь в Flight Hub. Вы также можете проверить остальную часть документации здесь, в том числе список новых функций и обновлений.
Что нового в сборке 19546
Представление графического режима в калькуляторе Windows
Сегодня компания обновляет Калькулятор Windows для инсайдеров с предварительной версией просмотром нового графического режима. Добавление поддержки для построения графиков является одним из главных запросов в Feedback Hub, и компания рада представить эту функцию своим пользователям. Графические возможности также важны для студентов, которые начинают изучать линейную алгебру. С помощью этой функции Microsoft надеется дать студентам возможность изучать математику, улучшая их концептуальное понимание и отношение к математике.
Вот несколько вещей, которые вы можете попробовать с помощью этой новой функции:
• Поместите одно или несколько уравнений на график. Поместите одно или несколько уравнений на график. Введите несколько уравнений, чтобы вы могли сравнить графики друг с другом и увидеть взаимодействие между линиями. Вы также можете настроить стиль линий и окно просмотра графика в соответствии с вашими потребностями;
• Добавьте уравнения с переменными. Если вы введете уравнение со вторичной переменной (например, «y = mx + b»), вы сможете легко управлять этими переменными, чтобы вы могли быстро понять, как изменения в уравнении влияют на график;
Нажмите на изображение для демонстрации
• Проанализируйте график. Проследите графики с помощью мыши или клавиатуры, чтобы лучше понять связь между переменными в уравнении на графике. Вы также можете анализировать уравнения, чтобы помочь идентифицировать ключевые особенности графика, такие как x- и y-перехваты.
Microsoft смотрит отзывы! Сообщите компании, что вы хотите видеть дальше, через Feedback Hub в Приложения> Калькулятор или нажмите кнопку «Отправить отзыв» на странице «О программе» в приложении. Если вы разработчик, проверьте проект на GitHub — Microsoft всегда принимает участие!
Другие обновления для инсайдеров
Представление приложения Indexer Diagnostics
Приложение Indexer Diagnostics, доступное в настоящее время в бета-версии через Microsoft Store, было создано для того, чтобы помочь вам лучше понять возможности поиска, а также расширить возможности устранения неполадок и поддержки общих проблем Windows Search.
Инструмент будет продолжать совершенствоваться с добавлением новых функциональных возможностей с течением времени — как всегда, компания будет благодарна за ваши отзывы! Приложение доступно для всех, кто работает под управлением Windows 10 версии 1809 или выше.
Общие изменения, улучшения и исправления для ПК
• Исправлена проблема, из-за которой на временной шкале не отображались какие-либо действия;
• Исправлена проблема, из-за которой поиск в Outlook не работал для некоторых пользователей;
• Исправлена проблема, которая значительно влияла на надежность представления задач для некоторых пользователей;
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие Пространственный звук-> Выключить в меню звука вызывало сбой Explorer.exe;
Известные проблемы
• BattlEye и Microsoft обнаружили проблемы с несовместимостью из-за изменений в операционной системе между некоторыми сборками Insider Preview и определенными версиями программного обеспечения анти-чита BattlEye. Чтобы защитить инсайдеров, у которых эти версии могут быть установлены на их ПК, Microsoft применила удержание совместимости на этих устройствах от предложения затронутых сборок Windows Insider Preview. Смотрите эту статью для получения дополнительной информации;
• Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты;
• Опция облачного восстановления для Сбросить этот ПК не работает в этой сборке. Пожалуйста, используйте опцию локальной переустановки при выполнении Сбросить этот ПК;
• Microsoft просматриваем отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые инсайдеры не могут обновиться до более новых сборок с ошибкой 0x8007042b;
• Microsoft исследует отчеты о том, что некоторые внешние накопители USB 3.0 не отвечают на запросы с Start Code 10 после их подключения;
• Optimize Drives Control Panel неправильно сообщает, что оптимизация никогда не выполнялась на некоторых устройствах. Оптимизация завершается успешно, даже если она не отражена в пользовательском интерфейсе;
• Раздел «Документы» в разделе «Конфиденциальность» имеет сломанную иконку (просто прямоугольник);
• Remote Desktop Connection получает сбой при попытке подключения к нескольким сессиям;
• Приложение «Ножницы» не работает на вторичных мониторах;
• Окно кандидата IME для восточноазиатских IME (упрощенный китайский, традиционный китайский и японский IME) иногда может не открываться. Microsoft исследует ваши сообщения. В качестве обходного пути, если вы столкнулись с этим, измените фокус на другое приложение или область редактирования и вернитесь к оригиналу и повторите попытку. Кроме того, вы можете перейти к диспетчеру задач и завершить задачу «TextInputHost.exe» на вкладке «Подробности», после чего она должна работать;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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