Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19555
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 21:54
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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19555.1001 для инсайдеров кольца Fast.
Если вы хотите получить полное представление о том, какую сборку использует инсайдерское кольцо, отправляйтесь в Flight Hub. Вы также можете проверить остальную часть документации здесь, в том числе список новых функций и обновлений.
Общие изменения, улучшения и исправления для ПК
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые внешние накопители USB 3.0 не отвечали на запросы с Start Code 10 после их подключения;
• Опция облачного восстановления для Сбросить этот ПК теперь запущена и работает в этой сборке;
• Исправлена проблема, из-за которой устройства ARM64 не могли обновиться до предыдущей сборки;
• Microsoft обновила историю защиты в приложении Windows Security, чтобы показывать индикатор загрузки в тех случаях, когда загрузка занимает больше времени, чем ожидалось;
• Исправлена проблема с современным диалоговым окном печати, которое неправильно отображало предварительный просмотр печати в некоторых случаях в последних сборках;
• Исправлена проблема, которая могла приводить к тому, что меню Пуск и приложения не открывались до тех пор, пока explorer.exe не был перезапущен после блокировки, а затем разблокировки компьютера во время прослушивания музыки;
• Исправлена проблема выравнивания с переключателями в Центр обновления Windows> Дополнительные параметры, когда определенные политики были включены/отключены;
Известные проблемы
• BattlEye и Microsoft обнаружили проблемы с несовместимостью из-за изменений в операционной системе между некоторыми сборками Insider Preview и определенными версиями программного обеспечения анти-чита BattlEye. Чтобы защитить инсайдеров, у которых эти версии могут быть установлены на их ПК, Microsoft применила удержание совместимости на этих устройствах от предложения затронутых сборок Windows Insider Preview. Смотрите эту статью для получения дополнительной информации;
• Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты;
• Microsoft просматриваем отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые инсайдеры не могут обновиться до более новых сборок с ошибкой 0x8007042b;
• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые инсайдеры не могут обновиться до более новых сборок с ошибкой 0xc1900101;
• Раздел «Документы» в разделе «Конфиденциальность» имеет сломанную иконку (просто прямоугольник);
• Окно кандидата IME для восточноазиатских IME (упрощенный китайский, традиционный китайский и японский IME) иногда может не открываться. Microsoft исследует ваши сообщения. В качестве обходного пути, если вы столкнулись с этим, измените фокус на другое приложение или область редактирования и вернитесь к оригиналу и повторите попытку. Кроме того, вы можете перейти к диспетчеру задач и завершить задачу «TextInputHost.exe» на вкладке «Подробности», после чего она должна работать;
• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые устройства больше не спят в режиме ожидания. Microsoft определила основную причину и работаем над исправлением для предстоящей сборки. Если на ваше устройство оказано воздействие, то сработает ручной запуск режима сна (Пуск> Выключение> Спящий режим);
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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