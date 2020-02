Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19559

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19559.1000 для инсайдеров кольца Fast.Если вы хотите получить полное представление о том, какую сборку использует инсайдерское кольцо, отправляйтесь в Flight Hub . Вы также можете проверить остальную часть документации здесь , в том числе список новых функций и обновлений.• Исправлена проблема с окном-кандидата IME для восточноазиатских IME (упрощенный китайский, традиционный китайский и японский IME), которое иногда не открывалось в последних сборках;• Исправлена проблема, которая могла приводить к сбою explorer.exe при резервном копировании папок, содержащих файлы .heic или RAW;• Исправлена проблема, которая могла приводить к зависанию explorer.exe при попытке удалить определенные большие файлы .tif;• Исправлена проблема, из-за которой верхние несколько пикселей окна обрезались при использовании WIN + Up, а затем привязывания окна в сторону с помощью WIN + Left/Right);• Исправлена проблема, которая приводила к сбою Event Viewer при выборе некоторых недавних событий;• Любой из инсайдеров, использующий устройство arm64, например Surface Pro X, работающий под управлением редакции Enterprise или Pro, теперь сможет просматривать и устанавливать функции Hyper-V;• Исправлена проблема, из-за которой у некоторых инсайдеров появлялся зеленый экран с ошибкой KMODE EXCEPTION NOT HANDLED в последних сборках;• BattlEye и Microsoft обнаружили проблемы с несовместимостью из-за изменений в операционной системе между некоторыми сборками Insider Preview и определенными версиями программного обеспечения анти-чита BattlEye. Чтобы защитить инсайдеров, у которых эти версии могут быть установлены на их ПК, Microsoft применила удержание совместимости на этих устройствах от предложения затронутых сборок Windows Insider Preview. Смотрите эту статью для получения дополнительной информации • Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты. NVAccess выпустила бета-версию NVDA , которая решает известную проблему с Edge. Дополнительную информацию также можно найти в посте In Process , в котором более подробно рассказывается о бета-версии;• Microsoft просматриваем отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые инсайдеры не могут обновиться до более новых сборок с ошибкой 0x8007042b;• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые инсайдеры не могут обновиться до более новых сборок с ошибкой 0xc1900101;• Восточноазиатские IME (упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский и японский IME) могут отсутствовать в переключателе языка/клавиатуры (например, открываемом клавишей Windows + Space) после обновления с 20H1 Build 19041 или более старых сборок до Windows 10 Insider Preview build (19536 или более поздней версии), если у вас добавлено несколько языков/клавиатур. Microsoft исследует проблему. А пока удалите и заново добавьте все клавиатуры, которые отсутствуют в переключателе клавиатуры, перейдя в Настройки> Время и язык> Язык> Предпочитаемые языки. Это не произойдет, если вы обновились из сборки 19536 или более поздней версии;• Раздел «Документы» в разделе «Конфиденциальность» имеет сломанную иконку (просто прямоугольник);• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые устройства больше не спят в режиме ожидания. Microsoft определила основную причину и работаем над исправлением для предстоящей сборки. Если на ваше устройство оказано воздействие, то сработает ручной запуск режима сна (Пуск> Выключение> Спящий режим); WSL Issue 4860 : Некоторые инсайдеры испытывают это сообщение об ошибке при использовании WSL2: Попытка подключения не удалась в Windows. Спасибо, если вы были одним из тех, кто сообщил об этом в предыдущей сборке — у Microsoft есть готовое исправление, которое будет включено в предстоящую сборку;• В этой сборке есть проблема, при которой, если вы откроете историю буфера обмена (WIN + V) и закроете ее, не вставив ничего, ввод во многих местах перестанет работать, пока вы не перезагрузите компьютер. Microsoft ценит ваше терпение;