Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19564

Узнайте больше о предварительной версии календаря здесь!

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19564.1000 для инсайдеров кольца Fast.Если вы хотите получить полное представление о том, какую сборку использует инсайдерское кольцо, отправляйтесь в Flight Hub . Вы также можете проверить остальную часть документации здесь , в том числе список новых функций и обновлений.Microsoft обновила страницу настроек графики (Настройки> Система> Дисплей> Настройки графики), чтобы лучше контролировать, на каком графическом процессоре работают ваши приложения. В этом обновлении список приложений и предпочтения графического процессора предварительно заполняются для максимальной эффективности, чтобы улучшить возможности управления предпочтениями по умолчанию. Если желаемое приложение не заполнено предварительно, вы все равно можете добавить его, используя выпадающий список выбора приложений.Вы также заметите, что компания также добавили окно поиска и фильтр для списка приложений.Microsoft работала над улучшенной версией приложения «Календарь» для Windows 10, и предварительная версия теперь доступна для инсайдеров Windows! Вот краткий обзор того, что нового в предварительной версии:1.выбирайте из более чем 30 различных тем!2.теперь отображение месяца включает в себя панель повестки дня, которая позволяет сразу увидеть события вашего дня.3.Microsoft упростила добавление события в календарь.4.Microsoft свернула панель навигации по учётной записи, оставив больше места для событий вашего дня. Все ваши синхронизирующие календарные учетные записи теперь представлены в виде кликабельных иконок слева.Вы можете попробовать предварительную версию, перейдя в приложение «Календарь» и выбрав переключатель, чтобы попробовать новый опыт. Не волнуйтесь, вы всегда можете переключиться обратно в любое время! Microsoft рада услышать, что вы думаете о новом опыте.• Исправлена проблема, из-за которой восточноазиатские IME (упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский и японский IME) потенциально отсутствовали в переключателе языка/клавиатуры (например, открываемом сочетанием клавиш Windows + Space) после обновления с 20H1 Build 19041 или более старых сборок до Windows 10 Insider Preview Build (19536 или более поздней версии). Обратите внимание, что это исправление не позволит этому произойти, однако, если вы уже пострадали от предыдущей сборки, вам потребуется удалить и повторно добавить все клавиатуры, которые отсутствуют в переключателе клавиатуры, перейдя в Настройки> Время и язык > Язык> Предпочтительные языки, чтобы вернуть себя в хорошее состояние;• Microsoft обновила Japanese IME, так что при использовании нового Microsoft Edge в режиме inPrivate это также позволит включить приватный режим в IME;• Исправлена проблема из предыдущей сборки, когда, если вы открывали историю буфера обмена (WIN + V) и закрывали ее, не вставляя ничего, ввод во многих местах переставал работать, пока вы не перезагрузите компьютер;• Microsoft исправила редкий сбой при открытии Windows Ink Workspace;• Исправлена проблема, которая могла приводить к сбою пользовательского интерфейса колеса (который можно увидеть при использовании Surface Dial), когда кастомные команды не были настроены;• Исправлена проблема, из-за которой поле пароля на экране входа в систему неожиданно не отображалось; WSL Issue 4860 : Microsoft исправила проблему, из-за которой некоторые инсайдеры испытывали это сообщение об ошибке при использовании WSL2: Попытка подключения не удалась в Windows;• Microsoft решила одну проблему, которая не позволяла некоторым инсайдерам обновляться до более новых сборок с ошибкой 0xc1900101. Microsoft продолжает просматривать журналы для дальнейшего исследования дополнительных проблем с этим кодом ошибки.• Исправлена проблема с пользовательским интерфейсом установки Windows (который вы увидите при использовании ISO или при появлении запроса на исправление проблем, влияющих на обновление Windows, таких как нехватка места), когда апостроф в «вы» был заменен ненужными символами;• Исправлена проблема, из-за которой некоторые устройства больше не спали в режиме ожидания в последних сборках;• Microsoft сократила использование TLS в некоторых компонентах оболочки. Что это значит для вас? По сути, Microsoft заставила вещи занимать немного меньше памяти, что также помогает определенным приложениям, чувствительным к использованию TLS;• Исправлена проблема, из-за которой небольшая группа инсайдеров видела, что их системное время неожиданно перескочило вперед;• Исправлен сбой, в результате которого некоторые инсайдеры видели зеленый экран с сообщением об ошибке CRITICAL_PROCESS_DIED;• Исправлена проблема, которая могла привести к тупику (при котором все фризило) при использовании вашего ПК;• Исправлен сбой, который некоторые инсайдеры получали в EoaExperiences.exe при использовании индикатора курсора ввода текста;• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось установить фокус на поле поиска в диалоговом окне общих файлов при запуске из настроек подключения к удаленному рабочему столу и некоторых других приложений;• Исправлена проблема, когда File Explorer не вычислял правильный размер папки в свойствах, когда путь UNC был длиннее, чем MAX_PATH;• Исправлена проблема, из-за которой баннер в верхней части приложения Настройки мог бы сказать, что обновление выполняется, даже если в настройках Центра обновления Windows указано, что вы обновлены;• Для инсайдеров, у которых есть заголовок в приложении Настройки, вы можете заметить, что иконка OneDrive была обновлена с сегодняшней сборкой;• Исправлена проблема, которая приводила к сбою приложения Настройки при выборе Sync across devices> Get Started under Clipboard;• Исправлена проблема с переходами обоев в сборке 19536+, которая затрагивала некоторые сторонние приложения для обоев;• BattlEye и Microsoft обнаружили проблемы с несовместимостью из-за изменений в операционной системе между некоторыми сборками Insider Preview и определенными версиями программного обеспечения анти-чита BattlEye. Чтобы защитить инсайдеров, у которых эти версии могут быть установлены на их ПК, Microsoft применила удержание совместимости на этих устройствах от предложения затронутых сборок Windows Insider Preview. Смотрите эту статью для получения дополнительной информации • Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты. NVAccess выпустил NVDA 2019.3 , которая решает известную проблему с Edge;• Microsoft просматриваем отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые инсайдеры не могут обновиться до более новых сборок с ошибкой 0x8007042b;• Раздел «Документы» в разделе «Конфиденциальность» имеет сломанную иконку (просто прямоугольник);• При обновлении с использованием определенных языков, например японского, страница «Installing Windows X%» не отображает текст правильно (отображаются только поля);• Опция облачного восстановления для Сбросить этот ПК не работает в этой сборке. Пожалуйста, используйте опцию локальной переустановки при выполнении Сбросить этот ПК;