Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19569
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 21:57
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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19569.1000 для инсайдеров кольца Fast.
Если вы хотите получить полное представление о том, какую сборку использует инсайдерское кольцо, отправляйтесь в Flight Hub. Вы также можете проверить остальную часть документации здесь, в том числе список новых функций и обновлений.
Эволюция иконок Windows 10
В настоящее время Microsoft стремится изменить иконки всех продуктов компании. Microsoft начала с иконок Office, и теперь компания продвигается вперед с обновлением иконок в Windows 10, начиная со встроенных приложений, таких как «Будильники и часы», «Калькулятор», «Почта и Календарь». Исследования и отзывы от инсайдеров Windows показали желание видеть последовательность в дизайне и связи с брендом, с достаточным количеством различий, чтобы помочь в признании. Вы можете изучить дополнительную информацию здесь.
Многие из этих иконок будут обновляться по мере обновления приложений из Microsoft Store. Microsoft начинает развёртывать их для инсайдеров кольца Fast, начиная с сегодняшнего дня. Иконки приложений «Почта и Календарь» были развёрнуты сегодня утром в Release Preview. В ближайшее время Microsoft планирует обновить больше иконок в Windows 10.
Общие изменения, улучшения и исправления для ПК
• Исправлена проблема, из-за которой облачное хранилище OneDrive не работало и использовало неожиданно большое количество ЦП для некоторых инсайдеров в предыдущей сборке;
• Исправлена проблема, из-за которой драйвера SCSI не распознавались некоторыми сторонними виртуальными машинами, что приводило к ошибкам c1900191 на этих устройствах. Microsoft продолжает исследовать дополнительные ошибки c1900191 на других устройствах;
• Исправлена проблема, которая влияла на надежность меню Пуск после обновления для некоторых инсайдеров;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые инсайдеры испытывали зеленый экран с ошибкой SYSTEMTHREAD EXCEPTION NOT HANDLED в последних сборках;
Известные проблемы
• BattlEye и Microsoft обнаружили проблемы с несовместимостью из-за изменений в операционной системе между некоторыми сборками Insider Preview и определенными версиями программного обеспечения анти-чита BattlEye. Чтобы защитить инсайдеров, у которых эти версии могут быть установлены на их ПК, Microsoft применила удержание совместимости на этих устройствах, чтобы исключить получение сборок Windows Insider Preview. Смотрите эту статью для получения дополнительной информации;
• Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты. NVAccess выпустил NVDA 2019.3, которая решает известную проблему с Edge;
• Microsoft просматриваем отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые инсайдеры не могут обновиться до более новых сборок с ошибкой 0x8007042b;
• Раздел «Документы» в разделе «Конфиденциальность» имеет сломанную иконку (просто прямоугольник);
• При обновлении с использованием определенных языков, например японского, страница «Installing Windows X%» не отображает текст правильно (отображаются только поля);
• Microsoft продолжает исследовать проблему, когда ввод перестает работать в некоторых местах, если история буфера обмена (WIN + V) закрывается без вставки чего-либо;
• Опция облачного восстановления для Сбросить этот ПК не работает в этой сборке. Пожалуйста, используйте опцию локальной переустановки при выполнении Сбросить этот ПК;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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