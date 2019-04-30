Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19577
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Сегодня, 14:13
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Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19577 для инсайдеров кольца Fast.
Если вы хотите получить полное представление о том, какую сборку использует инсайдерское кольцо, отправляйтесь в Flight Hub. Вы также можете проверить остальную часть документации здесь, в том числе список новых функций и обновлений.
Что нового в сборке 19577
Изменения диагностических данных в приложении Настройки
В рамках инициативы Microsoft по повышению прозрачности и контроля над данными, компания вносит некоторые изменения в приложение «Настройки» и параметры групповой политики, которые начнут появляться в сборках Windows Insider в этом месяце. Основные диагностические данные теперь известны как необходимые диагностические данные, а полные диагностические данные теперь являются необязательными диагностическими данными. Если вы являетесь коммерческим клиентом и решили отправить необязательные диагностические данные, Microsoft также предоставит более детальные параметры групповой политики для настройки данных, собранных в вашей организации. Компания опубликует больше подробностей о новых политиках, когда приблизится к розничному выпуску, а пока ознакомьтесь с отчетом о конфиденциальности Microsoft для получения дополнительной информации о методах сбора данных.
Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что ваше устройство установлено на «Полные» перед обновлением до сборки 19577. Вы не сможете получать будущие сборки, если ваш уровень диагностики оставлен на уровне «Enhanced». AAD /присоединенные к домену ПК, установленные на «Enhanced», не смогут получить сборку 19577. Дополнительную информацию можно посмотреть здесь.
Больше новых иконок: Windows Security
Microsoft продолжает выпускать обновленные иконки для многих встроенных приложений в Windows 10. В сегодняшней сборке была обновлена иконка Windows Security, чтобы соответствовать новым принципам дизайна, изложенным здесь. В отличие от многих встроенных приложений в Windows 10, которые можно обновлять через Магазин, новая иконка Windows Security обновляется через ОС и будет развёрнута в будущем обновлении функции Windows 10.
Другие обновления для инсайдеров
Анонс PowerToys 0.15.1
PowerToys 0.15.1 содержит эти улучшения:
• Узнайте, что есть новая версия в PowerToys;
• Убрано требование всегда «запускаться от имени администратора»;
• Добавлено около 300 юнит-тестов для повышения стабильности и предотвращения регрессий;
• Microsoft решила почти 100 проблем;
• Microsoft заставила части исходного кода .NET Framework работать быстрее с NGEN;
• Улучшено то, как Microsoft хранит данные локально;
• Повышена совместимость FancyZones с приложениями;
• Microsoft создала стратегию v1.0, лаунчер, спецификации менеджера клавиатуры;
• Работа по очистке журнала проблем и ярлыков;
Узнать другие подробности можно здесь.
Продолжение эксперимента с необязательными обновлениями драйверов
Microsoft продолжает искать способы улучшения работы с обновлениями на ПК с Windows 10 для своих клиентов. Еще в январе в сборке 19551 компания объявила, что проводит эксперимент, связанный с тем, как она доставляет обновления драйверов через Центр обновления Windows. В ходе этого эксперимента, драйвера, отнесенные к категории «Необязательные», не будут автоматически загружаться и устанавливаться на ПК инсайдеров Windows, на которых установлена сборка 19536 и новее. Чтобы установить любые новые необязательные драйвера, доступные для ПК, участвующего в этом эксперименте (включая драйвера для новых устройств, которые могут быть подключены к ПК), инсайдеры могут перейти в Настройки> Центр обновления Windows> Просмотр необязательных обновлений и вручную загрузить эти драйвера. Microsoft продлит этот эксперимент до конца марта. (Примечание: Это относится ТОЛЬКО к последним сборкам в кольце Fast, а не к 20H1.)
Общие изменения и улучшения
• Продолжая пост о новом приложении Cortana, Microsoft хотела бы сообщить вам, что, в дополнение к таймерам и мгновенным ответам, которые загорелись в прошлом месяце, разговоры ассистента теперь онлайн. Microsoft ценит ваше терпение, пока компания работала над этим. Это изменение на стороне сервера, однако компания отмечает его здесь для осведомленности;
• Microsoft обновила поведение особых вариантов загрузки (Настройки> Обновление и безопасность> Восстановление> Особые варианты загрузки> Перезагрузить сейчас), чтобы некоторые функции специальных возможностей работали правильно. Например, ранее, если функция диктора была включена до запуска особых вариантов загрузки, она перестала бы работать. Теперь функция «Особые варианты загрузки» перезагрузится непосредственно в Windows Recovery Environment;
• Хотя вьетнамский алфавит не включает латинские буквы F, J, W или Z, основываясь на отзывах, Microsoft обновляет группировку в списке всех приложений меню Пуск, чтобы учитывать эти буквы при использовании этого языка отображения, так что приложения, такие как Windows PowerShell, включены в ожидаемую группу;
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой ввод переставал работать в некоторых местах, если история буфера обмена (WIN + V) закрывалась без вставки чего-либо;
• Исправлена проблема, которая приводила к появлению дополнительных символов в сообщении в File Explorer, когда в последних файлах еще не было файлов;
• Исправлена проблема, из-за которой при настройке Windows Hello при использовании арабского языка отображения окно отслеживания хода установки не совпадало с вашим лицом;
• Исправлена проблема, из-за которой предпочтительные параметры безопасного поиска (Настройки> Поиск> Разрешения и журнал) больше не сохранялись при обновлении;
• Исправлена проблема, из-за которой микрофон иногда не работал на некоторых устройствах с 19559 по 19569. Если вы продолжаете видеть проблемы с вашим микрофоном, пожалуйста, отправьте отчет о проблеме в Feedback Hub с журналами «Пересоздайте мою проблему»;
• Исправлена проблема, которая влияла на надежность Explorer.exe при навигации в File Explorer для некоторых инсайдеров;
• Исправлена проблема, из-за которой использование Restart Manager API для перезапуска explorer.exe приводило к закрытию всех открытых UWP-приложений;
• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою DWM при рукописном вводе на ПК;
• Исправлена проблема, которая могла приводить к сбою Outlook, если вы вводили слишком много символов в поле «Кому» с помощью Korean IME;
• Исправлена проблема, из-за которой при использовании Storage Sense для очистки Windows.old она не могла быть полностью удалена;
• Исправлена проблема, которая могла приводить к зависанию приложения Настройки при доступе к настройкам Центра обновления Windows;
• Исправлена проблема, из-за которой страница «Семья и другие пользователи» не завершала загрузку для некоторых инсайдеров;
• Исправлена проблема, из-за которой система потенциально могла проверять ошибки при включении и выключении Bluetooth после выхода из спящего режима;
• Исправлена проблема для пользователей локальной учётной записи, из-за которой ночной свет больше не работал после подключения вашей учетной записи Microsoft, пока вы не перезагрузите систему;
• Исправлена проблема, из-за которой компьютер не перезагружался и не запускал сканирование, когда вы выбрали автономное сканирование Microsoft Defender в Windows Security;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою Центра обновления Windows с ошибкой 0x80070002 для некоторых пользователей;
• Исправлен частый сбой DWM, который испытывали некоторые инсайдеры;
Известные проблемы
• BattlEye и Microsoft обнаружили проблемы с несовместимостью из-за изменений в операционной системе между некоторыми сборками Insider Preview и определенными версиями программного обеспечения анти-чита BattlEye. Чтобы защитить инсайдеров, у которых эти версии могут быть установлены на их ПК, Microsoft применила удержание совместимости на этих устройствах, чтобы исключить получение сборок Windows Insider Preview. Смотрите эту статью для получения дополнительной информации;
• Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты. NVAccess выпустил NVDA 2019.3, которая решает известную проблему с Edge;
• Microsoft просматриваем отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые инсайдеры не могут обновиться до более новых сборок с ошибкой 0x8007042b;
• Раздел «Документы» в разделе «Конфиденциальность» имеет сломанную иконку (просто прямоугольник);
• При обновлении с использованием определенных языков, например японского, страница «Installing Windows X%» не отображает текст правильно (отображаются только поля);
• Опция облачного восстановления для Сбросить этот ПК не работает в этой сборке. Пожалуйста, используйте опцию локальной переустановки при выполнении Сбросить этот ПК;
• При попытке использовать сочетание клавиш Win + PrtScn для захвата скриншота, изображение не сохраняется в каталоге скриншотов. На данный момент вам нужно будет использовать одну из других опций для снятия скриншотов, например, WIN + Shift + S;
• Microsoft исследует отчеты, в которых при запуске corruption repair (DISM) процесс останавливается на уровне 84.9%;
• Уведомления иногда имеют неправильные действия, связанные с ними (например, окно ответа или различные кнопки);
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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