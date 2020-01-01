Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19582
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Сегодня, 02:52
- Просмотров: 153
Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19582.1001 для инсайдеров кольца Fast.
Если вы хотите получить полное представление о том, какую сборку использует инсайдерское кольцо, отправляйтесь в Flight Hub. Вы также можете проверить остальную часть документации здесь, в том числе список новых функций и обновлений.
Что нового в сборке 19582
Улучшения управления глазами
Управление глазами позволяет пользователям взаимодействовать с Windows, используя только их глаза. Основываясь на обратной связи, в этой сборке Microsoft обновила настройки управления глазами, теперь они занимают несколько страниц, чтобы дать опциям немного больше пространства для дыхания.
Чтобы начать работу с управлением глазами, подключите поддерживаемое устройство отслеживания взгляда, а затем выполните следующие действия.
Другие обновления для инсайдеров
Приложение «Ваш телефон» – Samsung Galaxy S20 и Galaxy Z Flip представляют несколько новых функций
Продолжая тесное партнерство с Samsung с августа прошлого года, Microsoft рада представить новые интересные функции, которые теперь доступны на Samsung Galaxy S20/S20+/S20 Ultra и Samsung Galaxy Z Flip на некоторых рынках. Вы можете наслаждаться копированием и вставкой текста и изображений между вашими устройствами, черным экраном во время использования функции «Экран телефона», сообщениями Rich Communication Service и многим другим!
Копирование и вставка между устройствами и наоборот
Теперь вы можете легко копировать и вставлять текст и изображения между вашим телефоном и ПК с Windows 10. Просто включите эту функцию в настройках приложения «Ваш телефон» и наслаждайтесь копированием и вставкой содержимого с помощью знакомых команд ctrl + C и ctrl + v на ПК или жестом нажатия и удержания на вашем Android-телефоне.
Требования к копированию и вставке:
• Samsung Galaxy S20/S20+/S20 Ultra и Samsung Galaxy Z Flip на некоторых рынках;
• ПК под управлением Windows 10 April 2018 Update или выше;
Черный экран при использовании функции «Экран телефона»
Функция «Экран телефона» получает толчок. Теперь пользователи могут отключить экран своего смартфона, чтобы оптимизировать потребление энергии аккумулятора и защитить конфиденциальность личного контента своего телефона. Черный экран будет отображаться во время сессии экрана телефона на всех поддерживаемых устройствах (на любом устройстве, поддерживающем Link to Windows). Черный экран включается, когда инициируется сессия, и закрывается, когда она заканчивается. Пользователь может закрыть черный экран в любое время, выполнив следующие действия:
• Нажатие на кнопку питания;
• Свайп по экрану устройства;
• Активацию Биксби;
• Отключение черного экрана в любое время на странице настроек;
Требования к функции:
• Последняя версия Link to Windows;
• Устройства, поддерживающие функцию «Экран телефона»;
Ознакомьтесь со списком поддерживаемых устройств, совместимых с функцией «Экран телефона».
Rich Communication Service (RCS)
Приложение «Ваш телефон» теперь поддерживает RCS (отправку/получение) для более удобного обмена сообщениями на некоторых устройствах Samsung, при условии, что ваш мобильный оператор поддерживает RCS. Для пользователей, у которых на устройстве включен обмен сообщениями RCS и которые используют приложение Samsung Messages в качестве приложения по умолчанию на своем телефоне, они теперь смогут отправлять и получать эти сообщения из приложения «Ваш телефон». Кроме того, пользователи смогут видеть, что их сообщения помечены как прочитанные. Если пользователь просматривает сообщения на своем ПК, они также будут помечены как прочитанные на телефоне, что избавит его от необходимости очищать уведомления на телефоне.
Требования к RCS:
• Samsung Galaxy S20 серии под управлением версии 10.0 или выше;
• ПК под управлением Windows 10 April 2018 Update или выше;
• Оператор мобильной связи, поддерживающий обмен сообщениями RCS;
Эти функции постепенно развёртываются на инсайдеров Windows на Windows 10 Build 19H2+ и на широкую публику, поэтому может потребоваться несколько дней, чтобы они стали доступны внутри приложения «Ваш телефон». Убедитесь, что у вас установлены последние версии приложения Your Phone Companion, Link to Windows и приложения «Ваш телефон». Microsoft планирует поддерживать дополнительные устройства Samsung в будущем и будет держать вас в курсе событий.
Microsoft ценит ваши отзывы, поэтому попробуйте эти функции и дайте компании знать, что вы думаете. Вы можете сообщить о любых проблемах в Ваш телефон> Настройки> Отправить отзыв или непосредственно через Feedback Hub.
Общие изменения и улучшения
• [ОБНОВЛЕНО] Это изменение не совсем готово к развертыванию, но Microsoft сообщит вам, как только это произойдет;
• Microsoft работаем над тем, чтобы вы могли контролировать, могут ли приложения отключать границу захвата экрана. Страница еще не завершена, но вы увидите ее в разделе «Конфиденциальность» в приложении Настройки;
• Microsoft обновила переключатель «Автоматически устанавливать часовой пояс» в настройках раздела «Время и дата», теперь он будет недоступен, если местоположение отключено;
• Основываясь на отзывах, Microsoft обновляет клавиатуру Scottish Gaelic двумя способами:
o Нажатие AltGR + 7 теперь будет вводить ⁊ (U + 204A TIRONIAN SIGN ET);
o Нажатие ‘ теперь будет непосредственно вставлять этот символ (правая одинарная кавычка);
o Нажатие клавиши AltGr + ' теперь будет действовать как мертвая клавиша, чтобы объединить острый акцент с последующей буквой;
Исправления
• Исправлена проблема для китайских инсайдеров, из-за которой установка Windows (например, при сбросе компьютера) зависала после ввода данных вашей учетной записи Microsoft;
• Исправлена проблема, из-за которой при обновлении с использованием определенных языков, таких как японский, страница «Installing Windows X%» не отображала текст правильно (отображались только поля);
• Исправлена проблема, из-за которой уведомления иногда имели неправильные действия, связанные с ними (например, окно ответа);
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые попытки обновления до более новой сборки приводили к ошибке 0x8007042b;
• Исправлена проблема, которая препятствовала работе опции облачного восстановления для функции «Сбросить этот ПК»;
• Исправлена проблема, которая могла приводить к зеленому экрану со сбоем Win32kbase.sys при завершении сессии;
• Исправлена проблема, из-за которой не было возможности перемещаться между опциями Xbox Game Bar с помощью контроллера Xbox;
• Исправлена проблема, из-за которой переключатель «Автоматически устанавливать часовой пояс» в настройках раздела «Время и дата» не оставался включенным;
• Исправлена проблема, из-за которой диалоговое окно «Открыть с помощью» не принимало выбор при открытии PDF-файлов;
• Исправлена проблема, из-за которой диспетчер задач показывал «Недоступно» в столбце DPI Awareness для всех процессов;
Известные проблемы
• BattlEye и Microsoft обнаружили проблемы с несовместимостью из-за изменений в операционной системе между некоторыми сборками Insider Preview и определенными версиями программного обеспечения анти-чита BattlEye. Чтобы защитить инсайдеров, у которых эти версии могут быть установлены на их ПК, Microsoft применила удержание совместимости на этих устройствах, чтобы исключить получение сборок Windows Insider Preview. Смотрите эту статью для получения дополнительной информации;
• Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты. NVAccess выпустил NVDA 2019.3, которая решает известную проблему с Edge;
• Microsoft просматриваем отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Некоторые устройства могут испытывать bugcheck (GSOD) во время перезагрузки для установки этого обновления. Если это произойдет, войдите в систему, запланируйте время установки обновления, а затем выйдите из всех профилей пользователей до запланированного времени установки. Затем установка будет продолжена должным образом;
• Раздел «Документы» в разделе «Конфиденциальность» имеет сломанную иконку (просто прямоугольник);
• При попытке использовать сочетание клавиш Win + PrtScn для захвата скриншота, изображение не сохраняется в каталоге скриншотов. На данный момент вам нужно будет использовать одну из других опций для снятия скриншотов, например, WIN + Shift + S;
• Microsoft исследует отчеты, в которых при запуске corruption repair (DISM) процесс останавливается на уровне 84.9%;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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