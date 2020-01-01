Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19587
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Сегодня, 13:12
- Просмотров: 121
Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19587 для инсайдеров кольца Fast.
Если вы хотите получить полное представление о том, какую сборку использует инсайдерское кольцо, отправляйтесь в Flight Hub. Вы также можете проверить остальную часть документации здесь, в том числе список новых функций и обновлений.
Общие изменения и улучшения
• Основываясь на обратной связи, когда вы приглушили громкость, громкость теперь не будет включаться при использовании клавиш регулировки громкости на аппаратной клавиатуре, пока вы не увеличите громкость (или не включите ее вручную);
• Microsoft сделала несколько улучшений в дикторе и как он работает с некоторыми элементами управления в Windows:
o Диктор теперь использует более понятную строку для описания аудиовыхода в выпадающем меню «Выбор устройства воспроизведения» во всплывающем окне «Громкость»;
o Диктор теперь объявляет дополнительную информацию в диалоговом окне «Добавить Bluetooth или другие устройства» в приложении «Настройки» при первом открытии;
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой новая иконка рядом с пунктом «Сканировать с помощью Microsoft Defender» в контекстном меню проводника не имела прозрачного фона;
• Исправлена проблема, которая могла приводить к сбою страницы «Приложения по умолчанию» в приложении Настройки при попытке изменить настройки по умолчанию;
• Исправлена проблема, из-за которой поле поиска отсутствовало в некоторых приложениях;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые файлы не могли быть открыты в Win32-приложениях из проводника, когда длина пути к файлу была очень большой и части пути включали восточноазиатские символы;
• Исправлена проблема, из-за которой миниатюры не создавались для изображений внутри рабочей папки;
• Исправлена проблема, из-за которой добавление столбца «Сеанс» на вкладку «Пользователи» в диспетчере задач приводило к невозможности расширения сведений для конкретного пользователя;
Известные проблемы
• Microsoft блокирует эту сборку на ARM-устройствах из-за проблемы, из-за которой они получают bugcheck;
• BattlEye и Microsoft обнаружили проблемы с несовместимостью из-за изменений в операционной системе между некоторыми сборками Insider Preview и определенными версиями программного обеспечения анти-чита BattlEye. Чтобы защитить инсайдеров, у которых эти версии могут быть установлены на их ПК, Microsoft применила удержание совместимости на этих устройствах, чтобы исключить получение сборок Windows Insider Preview. Смотрите эту статью для получения дополнительной информации;
• Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты. NVAccess выпустил NVDA 2019.3, которая решает известную проблему с Edge;
• Microsoft просматриваем отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Некоторые устройства могут испытывать bugcheck (GSOD) во время перезагрузки для установки этого обновления. Если это произойдет, войдите в систему, запланируйте время установки обновления, а затем выйдите из всех профилей пользователей до запланированного времени установки. Затем установка будет продолжена должным образом;
• Раздел «Документы» в разделе «Конфиденциальность» имеет сломанную иконку (просто прямоугольник);
• При попытке использовать сочетание клавиш Win + PrtScn для захвата скриншота, изображение не сохраняется в каталоге скриншотов. На данный момент вам нужно будет использовать одну из других опций для снятия скриншотов, например, WIN + Shift + S;
• Microsoft исследует отчеты, в которых при запуске corruption repair (DISM) процесс останавливается на уровне 84.9%;
• Microsoft исследует сообщения о том, что окна Sticky Notes не могут быть перемещены на рабочий стол. В качестве обходного пути, когда вы установите фокус на Sticky Notes, нажмите Alt+Space. Это вызовет меню, которое содержит параметр перемещения. Выберите его, а затем вы должны быть в состоянии использовать клавиши со стрелками или мышь для перемещения окна;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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