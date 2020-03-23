Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19592
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Сегодня, 02:58
- Просмотров: 219
Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19592.1001 для инсайдеров кольца Fast.
Если вы хотите получить полное представление о том, какую сборку использует инсайдерское кольцо, отправляйтесь в Flight Hub. Вы также можете проверить остальную часть документации здесь, в том числе список новых функций и обновлений.
Встречайте нового лидера Windows Insider Program
Пэнос Панай объявил, что Аманда Ланговски стала новым лидером Windows Insider Program. Обязательно ознакомьтесь с постом в блоге.
Улучшение осанки планшета для конвертируемых ПК 2-в-1
Microsoft начинает развёртывать (снова*) новый планшетный опыт для конвертируемых ПК 2-в-1 в качестве предварительной версии для некоторых инсайдеров Windows в кольце Fast. Этот опыт отличается от режима планшета, который вы все равно сможете использовать. Этот новый опыт позволяет пользователям, входящим в осанку планшета, оставаться на привычном рабочем столе без перерыва с помощью нескольких ключевых улучшений сенсорного управления:
• Иконки панели задач разнесены;
• Поле поиска на панели задач свернуто в режим только для иконок;
• Сенсорная клавиатура автоматически вызывается при нажатии на текстовое поле;
• Элементы проводника будут иметь немного больше отступов, чтобы их было удобно взаимодействовать с помощью сенсорного управления;
Вы также заметите, что Microsoft обновила некоторые связанные настройки планшета в Настройки> Система, чтобы вы могли управлять ими.
Чтобы обеспечить качество, эта функция будет постепенно развёртываться, начиная с части инсайдеров, которые никогда ранее не отсоединяли свою клавиатуру, или в настройках режима планшета которых установлено «Не запрашивать разрешение и не переключать режим».
Microsoft хотела бы услышать ваши отзывы об опыте:
1. Используйте ваш конвертируемый ПК с приложениями, как обычно.
2. Когда вы будете готовы взять его и уйти или просто откинуться на спинку дивана, вы можете откинуть клавиатуру или убрать ее полностью.
3. Используйте свое устройство как планшет с сенсорным управлением, не переходя в режим планшета.
*Примечание: Эта функция была ранее развернута в качестве эксперимента для инсайдеров Windows в 20H1 Build 18970 и закончилась в Build 19013. После некоторой доработки компания вновь представляет ее инсайдерам Windows в этой сборке и планирует предоставить этот опыт клиентам в будущем обновлении Windows 10.
Общие изменения и улучшения
• Платформа поиска Windows (Indexer) была обновлена с улучшенной логикой, чтобы помочь находить лучшие времена для индексации ваших файлов и избегать интенсивной индексации во время использования вашего компьютера. Кроме того, было сделано улучшение, чтобы значительно ограничить количество раз, когда служба индексирует ваши файлы для контента, который не оказывает влияния на работу поиска, и дает вам лучший опыт в Windows;
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой устройства ARM получали bugcheck, и удалён блок с этой сборкой;
• Исправлена проблема, которая могла привести к тому, что страница «Дополнительные возможности» в приложении Настройки оказывалась пустой;
• Исправлена проблема, из-за которой при запуске corruption repair (DISM) процесс останавливался на уровне 84.9%;
• Исправлена проблема, из-за которой после успешного завершения установки обновления и перезагрузки устройства кнопка «Выключение» в меню Пуск по-прежнему отображала «Обновление и завершение работы», а также «Обновление и перезагрузка»;
• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою обновлений Windows с ошибкой 0x80070003;
• Исправлена проблема, которая иногда могла привести к сбою приложения Настройки при приостановке обновлений или к тому, что страница настроек Центра обновления Windows не загружалась;
• Исправлена проблема из предыдущей сборки, из-за которой в списке переходов панели задач появлялись дополнительные строки;
• Исправлена проблема, которая приводила к появлению черного окна, когда другим пользователям была видна только мышь, при совместном использовании одного приложения через Microsoft Teams;
Известные проблемы
• BattlEye и Microsoft обнаружили проблемы с несовместимостью из-за изменений в операционной системе между некоторыми сборками Insider Preview и определенными версиями программного обеспечения анти-чита BattlEye. Чтобы защитить инсайдеров, у которых эти версии могут быть установлены на их ПК, Microsoft применила удержание совместимости на этих устройствах, чтобы исключить получение сборок Windows Insider Preview. Смотрите эту статью для получения дополнительной информации;
• Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты. NVAccess выпустил NVDA 2019.3, которая решает известную проблему с Edge;
• Microsoft просматриваем отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Некоторые устройства могут испытывать bugcheck (GSOD) во время перезагрузки для установки этого обновления. Если это произойдет, войдите в систему, запланируйте время установки обновления, а затем выйдите из всех профилей пользователей до запланированного времени установки. Затем установка будет продолжена должным образом;
• Раздел «Документы» в разделе «Конфиденциальность» имеет сломанную иконку (просто прямоугольник);
• При попытке использовать сочетание клавиш Win + PrtScn для захвата скриншота, изображение не сохраняется в каталоге скриншотов. На данный момент вам нужно будет использовать одну из других опций для снятия скриншотов, например, WIN + Shift + S;
• Microsoft исследует сообщения о том, что окна Sticky Notes не могут быть перемещены на рабочий стол. В качестве обходного пути, когда вы установите фокус на Sticky Notes, нажмите Alt+Space. Это вызовет меню, которое содержит параметр перемещения. Выберите его, а затем вы должны быть в состоянии использовать клавиши со стрелками или мышь для перемещения окна;
• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые инсайдеры получают предупреждения о совместимости драйверов при попытке обновления до более новой сборки в определенных виртуальных средах;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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