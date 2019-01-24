Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19603
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 23:07
- Просмотров: 223
Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19603 для инсайдеров кольца Fast.
Если вы хотите получить полное представление о том, какую сборку использует инсайдерское кольцо, отправляйтесь в Flight Hub. Вы также можете проверить остальную часть документации здесь, в том числе список новых функций и обновлений.
Что нового в сборке 19603
Интеграция проводника в Windows Subsystem for Linux (WSL)
Если у вас установлена WSL и вы открыли проводник, вы увидите знакомое лицо!
У Microsoft была возможность доступа к вашим файлам Linux начиная с Windows 1903, но теперь вы можете легко получить к ним доступ из левой навигационной панели в проводнике. Выбрав иконку Linux, вы увидите представление всех ваших дистрибутивов, а выбрав их, вы попадете в корневую файловую систему Linux для этого дистрибутива.
Рекомендации по очистке пользователя в настройках хранилища
Освободите место на диске с помощью функции настроек хранилища, которая собирает неиспользуемые файлы и приложения, чтобы вы могли очистить свое устройство в цифровом виде.
Windows не может предсказать, хотите ли вы удалить личные файлы, удалить приложения или удалить локальные копии файлов, синхронизированных с облаком. С помощью этого инструмента весь контент собирается на одной странице и удаляется вами в несколько кликов.
Другие обновления для инсайдеров
Представление Microsoft News Bar (Beta)
Microsoft хотела бы получить ваши ранние отзывы от инсайдеров о новом приложении потребления новостей для Windows 10. Эта панель новостей содержит последние новости из сети Microsoft News, состоящей из более чем 4500 издателей по всему миру. Она там, чтобы держать тебя в курсе, когда тебе это нужно, как тебе это нужно, и где тебе это нужно. Вы можете кастомизировать свой опыт, чтобы сделать его для себя. Если вам нужно сосредоточиться, сверните его одним щелчком мыши и верните обратно, когда будете готовы.
Несколько интересных вещей об этом приложении:
• Истории постоянно обновляются в течение дня;
• Наведите курсор для быстрого доступа или выберите, чтобы получить полную историю;
• Предоставляет новости и акции сегодня, с прогнозом погоды и спорта в будущем;
• Высокая настраиваемость, позволяющая разместить его на той стороне, где вы хотите, изменить цвет фона, изменить внешний вид отображаемого материала и страну, из которой вы хотите получать новости;
• Поддерживает темную и светлую темы в Windows 10;
• Поддерживает несколько мониторов;
Панель новостей доступна только для вашего ПК с Windows 10. Получите панель новостей здесь.
Raw Image Extension теперь поддерживает формат Canon CR3
Поддержка последнего формата Canon CR3 raw была популярным запросом с тех пор, как было анонсировано Raw Image Extension, а затем выпущено в магазин в 2019 году. Если вы ждали эту функцию, у Microsoft есть хорошие новости для вас. Последняя версия расширения (1.0.307610.0), которая теперь доступна для инсайдеров Windows, включает поддержку файлов Canon CR3, расширенную поддержку камеры и несколько исправлений ошибок.
Проверьте документацию libraw.org для получения полного списка поддерживаемых камер. Обратите внимание, что формат камеры GoPro raw (.GPR) по-прежнему не поддерживается.
Вот как это попробовать:
1. Если на вашем устройстве установлена предыдущая версия расширения, сначала вы должны проверить, была ли ваша текущая установка автоматически обновлена до последней версии (версия 1.0.307610.0). Используйте эти шаги:
1. Перейдите в Настройки> Приложения.
2. Найдите и выберите Raw Image Extension.
3. Выберите Дополнительные возможности из-под имени расширения.
4. Если отображаемый номер версии на странице «Дополнительные возможности» равен 1.0.307610.0 или более поздней версии, то вы находитесь в актуальном состоянии.
2. В противном случае найдите Raw Image Extension в приложении Магазин, чтобы перейти на страницу приложения.
3. Если вы ранее установили приложение на свое устройство, обновление должно начаться автоматически.
4. Если нет, нажмите кнопку «Обновить» или, если приложение еще не установлено на устройстве, выберите «Получить», а затем «Установить».
Примечание: В настоящее время эта версия доступна только для инсайдеров Windows.
Microsoft будет рады получить ваши отзывы. Пожалуйста, отправьте свой отзыв через Feedback Hub в категории Устройства и драйверы> Воспроизведение видео.
Общие изменения и улучшения
• Забегая вперёд, службы, реализуемые двоичными файлами, расположенными в профилях пользователей, будут сохраняться при обновлении;
• Диктор больше не будет автоматически включать режим сканирования при взаимодействии с панелью идей в Excel. В новом Microsoft Edge диктор теперь автоматически включает режим сканирования и начинает читать веб-страницы;
Исправления
• Microsoft удаляет известную проблему для проблем с несовместимостью из-за изменений в операционной системе между некоторыми сборками Insider Preview и некоторыми версиями программного обеспечения анти-чита BattlEye. Если вы столкнулись с проблемами, играя в игры, которые используют программное обеспечение анти-чита BattlEye, пожалуйста, отправьте Microsoft отзыв по этим проблемам через Feedback Hub;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-камеры не работали правильно при попытке сделать видеозвонок в Microsoft Teams;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые инсайдеры испытывали зеленый экран, ссылаясь на ошибку с mssecflt.sys при запуске безопасного режима в последних сборках;
• Исправлена проблема, из-за которой сочетание клавиш WIN + PrtScn больше не сохраняло картинку в файл;
• Исправлено несколько проблема со стабильностью в дикторе, включая исправление, когда он больше не будет получать сбой при выборе текста в режиме сканирования с новым Edge, когда удаленные операции отключены;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою руководства Narrator Quick Start во время его прохождения с помощью диктора;
• Исправлена проблема, из-за которой информация о свойствах EXE была неполной в диспетчере задач для EoAExperiences.exe;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые устройства испытывали bugcheck (GSOD) во время перезагрузки для установки обновления;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые инсайдеры испытывали спорадическую bugcheck (GSOD) с ошибкой CRITICAL_PROCESS_DIED;
• Исправлен bugcheck с ошибкой KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED, которую некоторые инсайдеры испытывали при попытке выйти из текущего пользователя;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые инсайдеры получали предупреждения о совместимости драйверов при попытке обновления до более новой сборки в определенных виртуальных средах;
• Исправлена проблема, которая приводила к неточным оценкам размера для очистки диска, когда была включена опция очистки старых установочных файлов Windows;
• Исправлена проблема, когда настройки хранилища говорили, что опция очистки старых установочных файлов Windows была недоступна, потому что она была автоматически удалена через определенное количество дней, когда фактически вы вручную выбирали ее для удаления;
• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою приложения Настройки при переходе в раздел «Сеть и Интернет» для некоторых инсайдеров;
• Исправлена проблема, из-за которой на странице Shared Experiences отображалось уведомление о том, что ваш аккаунт нуждается в исправлении, однако опция «Исправить сейчас» на странице не работала;
• Исправлена проблема, когда, если иконка Cortana была выключена на панели задач, она все еще могла частично отображаться на вторичных мониторах;
• Исправлена проблема, из-за которой не было возможности перетаскивать файлы в корень общей сетевой папки;
• Исправлена проблема, из-за которой контекстное меню IME не отображалось при нажатии Shift + F10, если языком отображения был не английский;
• Исправлена проблема, из-за которой IME, созданные для амхарского и сингальского языков, не могли вводить текст до перезагрузки компьютера;
• Исправлен сбой, с которым некоторые инсайдеры сталкивались при переключении фокуса окна, когда была открыта панель кандидата IME;
Известные проблемы
• Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты. NVAccess выпустил NVDA 2019.3, которая решает известную проблему с Edge;
• Microsoft просматриваем отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Раздел «Документы» в разделе «Конфиденциальность» имеет сломанную иконку (просто прямоугольник);
• Microsoft исследует сообщения о том, что окна Sticky Notes не могут быть перемещены на рабочий стол. В качестве обходного пути, когда вы установите фокус на Sticky Notes, нажмите Alt+Space. Это вызовет меню, которое содержит параметр перемещения. Выберите его, а затем вы должны быть в состоянии использовать клавиши со стрелками или мышь для перемещения окна;
• Microsoft исследует сообщения о том, что иконки приложений на панели задач имеют проблемы с рендерингом, в том числе по умолчанию для иконки .exe;
• Microsoft исследует сообщения о том, что иконка аккумулятора на экране блокировки всегда отображается почти пустой, независимо от фактического уровня заряда аккумулятора;
• Microsoft исследует сообщения о том, что конфигурация IIS устанавливается по умолчанию после установки новой сборки. Вам потребуется создать резервную копию конфигурации IIS и восстановить ее после успешной установки новой сборки;
• Языковые пакеты могут не устанавливаться в этой сборке. Это особенно важно для тех, кто решил сбросить свой компьютер – языковые пакеты, которые вы имели до обновления, будут сохраняться. Любой, на кого это повлияет, может заметить, что некоторые части пользовательского интерфейса не отображаются на выбранном вами языке;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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