Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19608
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 15:02
- Просмотров: 221
Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19608 для инсайдеров кольца Fast.
Если вы хотите получить полное представление о том, какую сборку использует инсайдерское кольцо, отправляйтесь в Flight Hub. Вы также можете проверить остальную часть документации здесь, в том числе список новых функций и обновлений.
Что нового в сборке 19608
Улучшение работы приложений по умолчанию
За эти годы Microsoft внесла ряд улучшений в приложение Настройки, основываясь на ваших отзывах, и компания рада поделиться следующим, которое уже начинает развёртываться. Microsoft добавляет возможность поиска по спискам типов файлов, протоколов и приложений при настройке по умолчанию.
Это изменение доступно для 50% инсайдеров в кольце Fast, поскольку Microsoft оценивает качество. Microsoft даст знать, когда этот показатель увеличится. Попробуйте его, как только оно будет доступен на вашем устройстве, и дайте компании знать, какие улучшения вы хотели бы видеть дальше!
Другие обновления для инсайдеров
Обновления приложения «Ваш телефон»
Перетаскивайте файлы между своими устройствами с помощью приложения «Ваш телефон»
Продолжая сотрудничество с Samsung, Microsoft рада представить вам предварительную версию новейшей функции приложения «Ваш телефон» — перетаскивание файлов. Эта функция позволяет любому смартфону Samsung, поддерживающему функцию «Экран телефона», без проводов перетаскивать файлы со своего телефона на ПК и наоборот, не выискивая кабели. Попробуйте и дайте компании знать, что вы думаете!
Требования для функции перетаскивания файлов
• ПК должен работать под управлением Windows 10 October 2018 Update или более поздней версии. Однако Microsoft всегда рекомендует обновление до последней доступной версии;
• Приложение «Ваш телефон» должно поддерживать функцию «Экран телефона». Ознакомьтесь с полным списком поддерживаемых устройств;
Известные проблемы
• Перетаскивание папок в настоящее время не поддерживается ни в одном из направлений;
• Передача файлов из папки «Мои файлы» на вашем телефоне на ПК на устройствах, отличных от серии S20 и Z flip, требует обновления приложения «Мои файлы», которое Samsung постепенно развёртывает в этом месяце;
• Перетаскивание изображений из приложения «Галерея» на вашем телефоне на ПК поддерживается на всех устройствах, поддерживающих функцию «Экран телефона»;
• Если вы слишком быстро перетащите файл с телефона, это может привести к сбою передачи;
• При сворачивании приложения «Ваш телефон» во время передачи будет отменена текущая передача. Функция требует, чтобы приложение «Ваш телефон» было открыто в течение всей передачи;
• Максимальное количество файлов на одну передачу ограничено 100. Допускается только одна передача за раз;
Эта функция развёртывается постепенно, поэтому ее появление в приложении «Ваш телефон» может занять несколько дней (версия 1.20032.104).
Функция копирования и вставки между устройствами теперь доступна на дополнительных устройствах Samsung Galaxy
Функция копирования и вставки между устройствами, которая позволяет беспрепятственно копировать текст и изображения между устройствами, теперь развёртывается на устройства Samsung Galaxy S10e/S10/S10+, Note 10 и Fold.
Узел «Сообщения»
Создание новых сообщений, в узле «Сообщения», получает совершенно новый округленный пользовательский интерфейс (UI). Проверьте это и дайте компании знать, что вы думаете!
Обновления пользовательского интерфейса
Недавно Microsoft внесла ряд изменений в пользовательский интерфейс, чтобы улучшить общий вид приложения «Ваш телефон». Обновления включают в себя:
• Возможность сопоставить фон вашего приложения с обоями вашего телефона. Это не только дополняет внешний вид приложения, но и делает его более личным;
• Цвет фона приложения в темном режиме теперь более светлый оттенок серого;
• Типография заголовков более современна и заметна;
• Улучшения заполнения и отклика в масштабах всего приложения для лучшей работы при разных размерах окна приложения при перемещении по узлам;
Эти функции постепенно становятся доступны общественности, поэтому их показ в приложении «Ваш телефон» может занять несколько дней. Microsoft ценит ваши отзывы, поэтому попробуйте эти функции и дайте компании знать, что вы думаете! Вы можете отправить отзыв в приложении «Ваш телефон» в Настройки> Отправить отзыв или непосредственно в Feedback Hub.
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой окна Sticky Notes не могли быть перемещены;
• Исправлена проблема, из-за которой языковые пакеты не могли быть установлены в предыдущей сборке. Любой, кто пострадал от этого, возможно, заметил, что некоторые части пользовательского интерфейса не отображались на выбранном вами языке;
• Исправлена проблема, из-за которой в диспетчере задач отображалась неправильная иконка для Microsoft Edge Canary;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение «Набросок на фрагменте экрана» запускалось в фоновом режиме, а не на переднем плане (поверх всех окон), когда приложение вызывалось с помощью щелчка пером;
• Исправлена проблема, когда использование клавиш со стрелками во всплывающем окне громкости панели задач неожиданно происходило на арабском языке в обратном направлении, не совпадающем с направлением, в котором оно шло в других элементах управления слайдером;
• Microsoft проделала некоторую работу по повышению производительности при загрузке страницы истории Центра обновления Windows;
Известные проблемы
• Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты. NVAccess выпустил NVDA 2019.3, которая решает известную проблему с Edge;
• Microsoft просматриваем отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Раздел «Документы» в разделе «Конфиденциальность» имеет сломанную иконку (просто прямоугольник);
• В разделах «Документы» и «Загрузки» в разделе «Конфиденциальность» рядом с именем страницы отображается сломанная иконка (просто прямоугольник);
• Microsoft исследует сообщения о том, что иконки приложений на панели задач имеют проблемы с рендерингом, в том числе по умолчанию для иконки .exe;
• Microsoft исследует сообщения о том, что иконка аккумулятора на экране блокировки всегда отображается почти пустой, независимо от фактического уровня заряда аккумулятора;
• Microsoft исследует сообщения о том, что конфигурация IIS устанавливается по умолчанию после установки новой сборки. Вам потребуется создать резервную копию конфигурации IIS и восстановить ее после успешной установки новой сборки;
• Быстрое переключение между дистрибутивами WSL с помощью интеграции с File Explorer может привести к временной ошибке доступа. Microsoft определила причину этой проблемы и скоро выпустит исправление;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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