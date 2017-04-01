Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19613
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Сегодня, 21:23
- Просмотров: 62
Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19613.1000 для инсайдеров кольца Fast.
Если вы хотите получить полное представление о том, какую сборку использует инсайдерское кольцо, отправляйтесь в Flight Hub. Вы также можете проверить остальную часть документации здесь, в том числе список новых функций и обновлений.
Другие обновления для инсайдеров
Обновление приложения Cortana
Microsoft начинает развёртывать обновление приложения Cortana для Инсайдеров в кольце Fast, которое включает Bing Answers и Assistant Conversations для следующих регионов и языков:
• Австралия: английский;
• Бразилия: португальский;
• Канада: английский/французский;
• Франция: французский;
• Германия: немецкий;
• Индия: английский;
• Италия: итальянский;
• Япония: японский;
• Мексика: испанский;
• Испания: испанский;
• Великобритания: английский;
Если вы используете Windows на одном из этих языков, вот несколько примеров, которые можно попробовать с обновлением:
• What’s the weather?
• What can you do?
• Convert one inch to centimeters
Ищите версию 2.2004.1706.0, чтобы знать, что вы получили обновление. Это пошаговое развертывание, поэтому вы можете его не увидеть сразу.
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой иконки приложений на панели задач отображались некорректно, в том числе по умолчанию для иконки .exe. Эта проблема также могла привести к тому, что у некоторых инсайдеров возникали проблемы с надежностью explorer.exe;
• Исправлена проблема, которая связана с приложениями Windows Forms, где API ImmSetOpenStatus() неправильно менял режим IME при настройке фокуса на текстовые поля при использовании новых японских или китайских IME;
• Исправлена проблема из последних сборок для инсайдеров с несколькими мониторами, в результате чего Visual Studio иногда не реагировала на нажатия;
• Исправлена проблема, из-за которой команда doskey/listsize не действовала;
• Исправлена проблема, из-за которой команда doskey/reinstall прерывала сессию командной строки, а не перезагружала doskey;
• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою приложения Настройки при удалении шрифта;
• Исправлена проблема, затрагивающая некоторых пользователей, которая могла привести к тому, что диспетчер задач всегда показывал 0 секунд для Last BIOS Time;
• Microsoft внесла некоторые улучшения, чтобы решить основную проблему, которая могла привести к появлению черного экрана у некоторых пользователей на некоторое время после входа в систему. Если вы продолжаете видеть эту проблему, попробуйте нажать WIN + Shift + Ctrl + B, а затем оставьте отзыв в Feedback Hub;
Известные проблемы
• Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты. NVAccess выпустил NVDA 2019.3, которая решает известную проблему с Edge;
• Microsoft просматриваем отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• Microsoft исследует сообщения о том, что иконка аккумулятора на экране блокировки всегда отображается почти пустой, независимо от фактического уровня заряда аккумулятора;
• Microsoft исследует сообщения о том, что конфигурация IIS устанавливается по умолчанию после установки новой сборки. Вам потребуется создать резервную копию конфигурации IIS и восстановить ее после успешной установки новой сборки;
• Быстрое переключение между дистрибутивами WSL с помощью интеграции с File Explorer может привести к ошибке переходного доступа. Microsoft определила причину этой проблемы и скоро выпустит исправление;
• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые инсайдеры сталкиваются с неожиданными фризами и bugchecks с ошибкой DPC WATCHDOG VIOLATION в последних нескольких сборках;
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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