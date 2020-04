Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19613

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19613.1000 для инсайдеров кольца Fast.Если вы хотите получить полное представление о том, какую сборку использует инсайдерское кольцо, отправляйтесь в Flight Hub . Вы также можете проверить остальную часть документации здесь , в том числе список новых функций и обновлений.Microsoft начинает развёртывать обновление приложения Cortana для Инсайдеров в кольце Fast, которое включает Bing Answers и Assistant Conversations для следующих регионов и языков:• Австралия: английский;• Бразилия: португальский;• Канада: английский/французский;• Франция: французский;• Германия: немецкий;• Индия: английский;• Италия: итальянский;• Япония: японский;• Мексика: испанский;• Испания: испанский;• Великобритания: английский;Если вы используете Windows на одном из этих языков, вот несколько примеров, которые можно попробовать с обновлением:• What’s the weather?• What can you do?• Convert one inch to centimetersИщите версию 2.2004.1706.0, чтобы знать, что вы получили обновление. Это пошаговое развертывание, поэтому вы можете его не увидеть сразу.• Исправлена проблема, из-за которой иконки приложений на панели задач отображались некорректно, в том числе по умолчанию для иконки .exe. Эта проблема также могла привести к тому, что у некоторых инсайдеров возникали проблемы с надежностью explorer.exe;• Исправлена проблема, которая связана с приложениями Windows Forms, где API ImmSetOpenStatus () неправильно менял режим IME при настройке фокуса на текстовые поля при использовании новых японских или китайских IME;• Исправлена проблема из последних сборок для инсайдеров с несколькими мониторами, в результате чего Visual Studio иногда не реагировала на нажатия;• Исправлена проблема, из-за которой команда doskey /listsize не действовала;• Исправлена проблема, из-за которой команда doskey /reinstall прерывала сессию командной строки, а не перезагружала doskey;• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою приложения Настройки при удалении шрифта;• Исправлена проблема, затрагивающая некоторых пользователей, которая могла привести к тому, что диспетчер задач всегда показывал 0 секунд для Last BIOS Time;• Microsoft внесла некоторые улучшения, чтобы решить основную проблему, которая могла привести к появлению черного экрана у некоторых пользователей на некоторое время после входа в систему. Если вы продолжаете видеть эту проблему, попробуйте нажать WIN + Shift + Ctrl + B , а затем оставьте отзыв в Feedback Hub • Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты. NVAccess выпустил NVDA 2019.3 , которая решает известную проблему с Edge;• Microsoft просматриваем отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;• Microsoft исследует сообщения о том, что иконка аккумулятора на экране блокировки всегда отображается почти пустой, независимо от фактического уровня заряда аккумулятора;• Microsoft исследует сообщения о том, что конфигурация IIS устанавливается по умолчанию после установки новой сборки. Вам потребуется создать резервную копию конфигурации IIS и восстановить ее после успешной установки новой сборки;• Быстрое переключение между дистрибутивами WSL с помощью интеграции с File Explorer может привести к ошибке переходного доступа. Microsoft определила причину этой проблемы и скоро выпустит исправление;• Microsoft исследует сообщения о том, что некоторые инсайдеры сталкиваются с неожиданными фризами и bugchecks с ошибкой DPC WATCHDOG VIOLATION в последних нескольких сборках;