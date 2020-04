Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19619

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19619.1000 для инсайдеров кольца Fast.Если вы хотите получить полное представление о том, какую сборку использует инсайдерское кольцо, отправляйтесь в Flight Hub . Вы также можете проверить остальную часть документации здесь , в том числе список новых функций и обновлений.Теперь вы можете быстро получить своевременную и надежную информацию о пандемии коронавируса с помощью панели поиска в Windows. Начиная с этой недели, вы увидите информационный баннер о коронавирусе на главной странице поиска.Выберите «Показать интерактивную карту» для быстрого доступа к Bing COVID-19 Tracker, ежедневно обновляемому с самой последней информацией как локально, так и по всему миру. Изучая трекер, вы также увидите истории из каждого региона, а также контактную информацию о местных и национальных ресурсах здравоохранения. Это комплексный способ мониторинга ситуации в стране и за рубежом.Вы также можете выбрать «Показать заголовки» заголовки в модуле COVID-19, чтобы запускать последние новости о коронавирусе в MSN и просматривать новости со всей страны.В сложные времена важно быть в курсе. Эта функция не специфична для сборок Insider Preview. На данный момент Microsoft поставила эту функцию на 33 рынках. Если вы хотите отклонить её, выберите «X» в углу.Microsoft рада представить еще одну интересную функцию, которая позволит вам управлять музыкальными и аудиоприложениями из приложения «Ваш телефон». Теперь вы можете получать доступ к аудиоприложениям, которые воспроизводятся на вашем телефоне, и управлять ими непосредственно в приложении, без необходимости разделять ваше внимание между устройствами или нарушать рабочий процесс. Ваши аудиодорожки будут синхронизированы между вашим телефоном и ПК, и вы можете переключаться между несколькими источниками, используя выпадающий список в плеере. Попробуйте и дайте компании знать, что вы думаете!• Смотрите и взаимодействуйте с аудиоприложениями, которые воспроизводятся на вашем смартфоне;• Подробности звуковой дорожки отображаются и синхронизируются с тем, что воспроизводится на телефоне;• Управляйте своими треками с вашего ПК, включая воспроизведение, паузу, предыдущий/следующий;• Переключайтесь между несколькими источниками, используя выпадающий список в аудиоплеере;• ПК под управлением Windows 10 October 2018 Update или более поздней версии. Тем не менее, Microsoft всегда рекомендует обновление до последней версии;• Телефон Android должен работать под управлением 7.0+;• Приложения, которые поддерживают элементы управления мультимедиа в своих уведомлениях Android. Некоторые примеры популярных поддерживаемых приложений включают Spotify, Pandora, Amazon Music, Google Play Music, YouTube Music, Xiami Music и Google Podcast;• Функция «Show audio currently playing from my phone» будет включена по умолчанию в настройках приложения «Ваш телефон», если предоставлены разрешения на уведомления приложения «Ваш телефон»;• Для отдельных аудиоприложений требуются разрешения на уведомления на вашем телефоне Android. Включите их через Настройки Android> Уведомления> Выберите аудиоприложение> Включить уведомления;• Некоторые аудиоприложения поддерживают «Предыдущий трек», а другие могут поддерживать «Перемотка назад»;• Видео и аудио на YouTube в настоящее время не поддерживаются;Эта функция развёртывается постепенно, поэтому ее появление в приложении «Ваш телефон» может занять несколько дней (версия YP 1.20041.85 и YPC 1.20041.82. * или новее). Microsoft с нетерпением ждет ваших отзывов, поскольку компания продолжает тестировать, изучать и улучшать общий опыт. Вы можете оставить отзыв в приложении «Ваш телефон» через Настройки> Отправить отзыв.• Если кнопка «Синхронизировать» в Настройки> Время и язык> Дата и время не работала из-за подключения к сети, ошибка теперь сообщит вам, в чем проблема;• Исправлена проблема, из-за которой некоторые инсайдеры в последних сборках испытывали bugchecks с ошибкой DPC WATCHDOG VIOLATION. Это также считается основной причиной того, что некоторые инсайдеры часто испытывали фриз своего ПК;• Исправлена проблема при вводе текста в браузере, которая могла привести к тому, что Japanese IME неожиданно оказывался в режиме Private, даже если браузер не был в режиме inPrivate;• Исправлена проблема, из-за которой многие ошибки Schannel появлялись в журнале системных событий;• Исправлена проблема, из-за которой некоторые неожиданные символы отображались в текстовых строках в Дополнительные настройки intl.cpl> Валюта;• Исправлена проблема, которая приводила к сбою stordiag.exe при запуске, если вы пытались открыть её во время выполнения трассировки режима repro при подаче отзыва в контексте «Диски и хранилище» в Feedback Hub;• Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты. NVAccess выпустил NVDA 2019.3 , которая решает известную проблему с Edge;• Microsoft просматриваем отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;• В разделах «Документы» и «Загрузки» в разделе «Конфиденциальность» рядом с именем страницы отображается сломанная иконка (просто прямоугольник);• Microsoft исследует сообщения о том, что иконка аккумулятора на экране блокировки всегда отображается почти пустой, независимо от фактического уровня заряда аккумулятора;• Microsoft исследует сообщения о том, что конфигурация IIS устанавливается по умолчанию после установки новой сборки. Вам потребуется создать резервную копию конфигурации IIS и восстановить ее после успешной установки новой сборки;• Быстрое переключение между дистрибутивами WSL с помощью интеграции с File Explorer может привести к ошибке переходного доступа. Microsoft определила причину этой проблемы и скоро выпустит исправление;