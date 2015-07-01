Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 19628
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- Категория: Статьи Windows 10
- Дата: Вчера, 21:21
- Просмотров: 117
Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19628 для инсайдеров кольца Fast.
Некоторые инсайдеры Windows могут заметить, что название ветки, из которой Microsoft выпускает сборки, изменилось на MN_RELEASE, начиная с сегодняшней сборки. Как Microsoft уже упоминала в декабре, кольцо Fast получает сборки непосредственно из этой активной ветки разработки. В этом случае компания практикует способность изменять ту ветвь, которую компания считает активной веткой разработки. Это всего лишь краткосрочное изменение, и компания намерена вскоре выпустить сборки из RS_PRERELEASE. Поскольку инженеры работают внутри циклов разработки, компания может расставить приоритеты в работе, выполняемой в конкретной ветке, и, возможно, потребуется перемещать инсайдеров между ветками. Сборки из ветки MN_RELEASE не соответствуют конкретному релизу Windows 10.
Общие изменения и улучшения
• Microsoft добавила начальную поддержку DNS over HTTPS, чтобы вы могли выбрать использование шифрования, когда Windows выполняет DNS-запросы. Следуйте инструкциям в этом посте, чтобы активировать, так как она будет выключена по умолчанию;
• Спасибо всем, кто поделился отзывами об обновленной версии Korea Microsoft IME, представленной в сборке 18941. На данный момент версия IME будет возвращаться к предыдущей, пока компания учтет ваши отзывы;
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые устройства не обновлялись с кодом ошибки 0xc0000409. Если вы продолжаете сталкиваться с этой ошибкой, сообщите компании об этом, отправив новый отзыв в Feedback Hub;
Известные проблемы
• Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты. NVAccess выпустил NVDA 2019.3, которая решает известную проблему с Edge;
• Microsoft просматриваем отчеты о том, что процесс обновления зависает в течение длительных периодов времени при попытке установить новую сборку;
• В разделах «Документы» и «Загрузки» в разделе «Конфиденциальность» рядом с именем страницы отображается сломанная иконка (просто прямоугольник);
• Microsoft исследует сообщения о том, что конфигурация IIS устанавливается по умолчанию после установки новой сборки. Вам потребуется создать резервную копию конфигурации IIS и восстановить ее после успешной установки новой сборки;
• Microsoft исследует сообщения о том, что миниатюры предварительного просмотра панели задач не отображаются последовательно (отображается пустая область);
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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